Q3驚艷 鴻海調高全年展望

鴻海公告6月、第2季、上半年合併營收齊步改寫同期新高，並預告本季業績將較去年同期顯著成長，同時調高年度業績展望。（路透）

鴻海 4日公告6月合併營收 新台幣5261.96億元（約175.2億美元），月增5.7%，為歷年最旺的6月，推升第2季與上半年合併營收齊步改寫同期新高。鴻海並預告，本季業績將較去年同期顯著成長，同時調高年度業績展望，將比原預期的持平更出色。

近期全球消費性電子市況轉趨疲弱，鴻海卻逆勢調高年度展望，第3季傳統旺季持續發威，將繳出優於去年同期佳績，市場驚艷。法人解讀，下半年為蘋果新機出貨旺季，鴻海為蘋果最大組裝夥伴，其展望正向，透露蘋果新機拉貨動能持續強勁，有助消弭砍單疑慮。

鴻海4日除息新台幣5.2元，除息參考價新台幣101元，受到大盤下挫影響，開低走低，最低一度跌破百元新台幣，下探新台幣99.5元，終場收新台幣100元，呈現貼息。

鴻海公告，6月合併營收新台幣5261.96億元，月增5.7%，年增逾31%。鴻海表示，與5月相較，6月「雲端 網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」皆達雙位數成長，優於公司預期。相較去年同期，四大產品類別皆有強勁雙位數成長，亦優於預期。

鴻海第2季營收為新台幣1.51兆元（約503億美元），季增7.2%，年增11.3%，優於公司預期。鴻海表示，與首季相較，第2季「雲端網路產品類別」季增雙位數，其中，伺服器市場整體需求旺盛。

鴻海第2季「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」也較首季成長；其中「電腦終端產品類別」受惠3月平板新品發布，以及鴻海供應鏈管理優勢， 可以穩固較多零組件，與去年同期相比有顯著成長。

至於第2季營收年對年表現來看，四大產品類別皆為正成長，「雲端網路產品類別」及「電腦終端產品類別」更繳出年增率雙位數佳績。

鴻海上半年營收為新台幣2.91兆元（約969億美元），年增8.08%，同樣優於公司預期。今年前六個月營收中， 四大產品類別年對年皆有正成長表現。其中，「雲端網路產品類別」年對年強勁雙位數成長，「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」年對年也有顯著成長，均優於公司預期。

鴻海表示，對第3季展望審慎樂觀，但仍須密切觀察通膨發展。以目前能見度而言，約與市場預期相當，若與去年同期相比，則可望顯著成長，同時調高今年營運展望，預期可比原先預期持平去年出色。