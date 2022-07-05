我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

Q3驚艷 鴻海調高全年展望

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海公告6月、第2季、上半年合併營收齊步改寫同期新高，並預告本季業績將較去年同期顯著成長，同時調高年度業績展望。（路透）
鴻海公告6月、第2季、上半年合併營收齊步改寫同期新高，並預告本季業績將較去年同期顯著成長，同時調高年度業績展望。（路透）

鴻海4日公告6月合併營收新台幣5261.96億元（約175.2億美元），月增5.7%，為歷年最旺的6月，推升第2季與上半年合併營收齊步改寫同期新高。鴻海並預告，本季業績將較去年同期顯著成長，同時調高年度業績展望，將比原預期的持平更出色。

近期全球消費性電子市況轉趨疲弱，鴻海卻逆勢調高年度展望，第3季傳統旺季持續發威，將繳出優於去年同期佳績，市場驚艷。法人解讀，下半年為蘋果新機出貨旺季，鴻海為蘋果最大組裝夥伴，其展望正向，透露蘋果新機拉貨動能持續強勁，有助消弭砍單疑慮。

鴻海4日除息新台幣5.2元，除息參考價新台幣101元，受到大盤下挫影響，開低走低，最低一度跌破百元新台幣，下探新台幣99.5元，終場收新台幣100元，呈現貼息。

鴻海公告，6月合併營收新台幣5261.96億元，月增5.7%，年增逾31%。鴻海表示，與5月相較，6月「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」皆達雙位數成長，優於公司預期。相較去年同期，四大產品類別皆有強勁雙位數成長，亦優於預期。

鴻海第2季營收為新台幣1.51兆元（約503億美元），季增7.2%，年增11.3%，優於公司預期。鴻海表示，與首季相較，第2季「雲端網路產品類別」季增雙位數，其中，伺服器市場整體需求旺盛。

鴻海第2季「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」也較首季成長；其中「電腦終端產品類別」受惠3月平板新品發布，以及鴻海供應鏈管理優勢， 可以穩固較多零組件，與去年同期相比有顯著成長。

至於第2季營收年對年表現來看，四大產品類別皆為正成長，「雲端網路產品類別」及「電腦終端產品類別」更繳出年增率雙位數佳績。

鴻海上半年營收為新台幣2.91兆元（約969億美元），年增8.08%，同樣優於公司預期。今年前六個月營收中， 四大產品類別年對年皆有正成長表現。其中，「雲端網路產品類別」年對年強勁雙位數成長，「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」年對年也有顯著成長，均優於公司預期。

鴻海表示，對第3季展望審慎樂觀，但仍須密切觀察通膨發展。以目前能見度而言，約與市場預期相當，若與去年同期相比，則可望顯著成長，同時調高今年營運展望，預期可比原先預期持平去年出色。

鴻海 營收 雲端

上一則

超車特斯拉 比亞迪新能源車銷量 全球衝冠

下一則

長三角疫情再升溫 衝擊太陽能電池板、藥品、半導體晶片供應鏈

延伸閱讀

鴻海擬在印度生產電動車

鴻海擬在印度生產電動車
鴻海傳考慮在印度生產電動車 在東南亞外擴大布局

鴻海傳考慮在印度生產電動車 在東南亞外擴大布局
泰國批准鴻海與能源巨擘PTT成立電動車電池合資公司

泰國批准鴻海與能源巨擘PTT成立電動車電池合資公司
高薪挖角 鴻海董座劉揚偉：陸對手不可取

高薪挖角 鴻海董座劉揚偉：陸對手不可取

熱門新聞

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，全球經濟可能面臨1970年代式的停滯性通膨，外加2008年金融海嘯後的債務危機，而這回貨幣刺激和財政擴張政策也幫不上什麼忙。 路透

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

2022-07-01 19:02
分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
美國銀行分析師預測特斯拉2025年市占率會跌到11%。（路透）

特斯拉2025年市占率恐跌到11% 股價創歷來最差單季表現

2022-06-30 19:06
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼：Fed政策從緊轉鬆的時點 可能比預期早

2022-07-02 09:18
Sakhalin 2 開發項目所生產的天然氣主要供應日本。美聯社

普亭下令將油氣開發項目轉給俄公司 三井、三菱大跌

2022-07-01 19:50

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍
紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃

紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網
劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了

劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了