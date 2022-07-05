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吉利收購魅族 進軍手機業務 跨界打造用戶生態鏈

記者陳政錄／綜合報導
吉利董事長李書福。（路透）
吉利董事長李書福。（路透）

吉利董事長李書福領銜投資的星紀時代，4日在杭州正式與魅族科技簽署戰略投資，完成對魅族科技79.09%股權的收購。

李書福表示，未來智慧汽車智慧型手機將是一體融合關係，吉利將透過布局手機業務，跨界打造用戶生態鏈，實現與汽車產業的超級協同發展。

李書福在簽約儀式上表示，當前，新一輪科技和產業革命催生了大量新業態、新模式，消費電子行業和汽車行業的技術創新和生態融合勢在必行。

他認為，未來智慧汽車、智慧型手機兩個行業的賽道不再單調，兩者不再各行其道，而是面向共同用戶的多終端、全場景、沉浸式體驗的一體融合關係。

李書福說，透過布局手機業務，消費電子產業與汽車產業深度融合，跨界打造用戶生態鏈，可以實現超級協同。

魅族創始人黃秀章表示，一直以來，魅族堅持工匠精神和對產品的極致追求，正如李書福所說，未來智慧汽車和智慧型手機是互相融合的產品形態，相信魅族的明天一定會愈來愈好。

上月，中國國家市監總局公開資訊顯示，湖北星紀時代科技有限公司已與珠海市魅族科技有限公司簽署協議，由星紀時代收購魅族79.09%股權，並獲得單獨控制權，這也意味著李書福自去年9月宣布進軍手機業務後，該計畫正式啟航。

澎湃新聞報導，本次戰略投資後，魅族科技會作為獨立品牌繼續保持營運，黃秀章擔任魅族科技產品戰略顧問，魅族科技的高層管理團隊也將保持穩定。

智慧型手機 汽車 投資

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