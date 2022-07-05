中芯集成募資18.7億美元 拚科創板IPO

中芯國際旗下從事微機電系統（MEMS）和功率器件等領域的晶圓代工及模組封測業務的紹興中芯集成電路製造公司（簡稱中芯集成）闖關科創板IPO已獲得上交所受理，本次擬募資人民幣125億元（約18.7億美元）。

根據規劃，中芯集成擬運用募資金額中的人民幣15億元（約2.2億美元）投向「MEMS和功率器件晶片 製造及封裝測試生產基地技術改造項目」，運用人民幣66.6億元（約10億美元）投入「二期晶圓製造項目」，同時將其中的人民幣43.4億元（約6.5億美元）用於補充流動資金。

公司第一大股東越城基金持股比率22.7%，第二大股東中芯控股持股比率為19.57%，任一股東均無法控制股東大會的決議或對股東大會決議產生決定性影響。

由於成立僅四年，加上生產尚未形成規模效應，以及前期製造設備所需要的長周期巨額攤銷，中芯集成業績仍在不斷虧損中，2019年至2021年，營收 分別為人民幣2.7億元、7.39億元和20.24億元（約4054萬美元、1.1億美元、3億美元），虧損分別為人民幣7.72億元、13.66億元和12.36億元（約1.1億美元、2億美元、1.8億美元）。

華爾街 見聞報報導，作為中芯國際授權專利並孵化四年之久的聯營企業，中芯集成在IPO前還吸引到包括十多家上市公司、地方國資委乃至大基金，透過私募股權方式開展的投資，並最終以「無實控人」的狀態申報上市。

無論此番IPO之旅會如何演繹，頭頂許多光環和標籤加持的中芯集成將受到市場的高度矚目。

作為電機、電控領域的晶片製造企業，2021年來自晶圓代工的收入達人民幣18.46億元（約2.7億美元），占中芯集成同期收入的九成以上。