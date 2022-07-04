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港股25年漲2倍 跑輸滬股

財經新聞組／綜合報導
6月28日香港恒生指數上升189.45點。圖為市民於中環出行。 （中新社）
6月28日香港恒生指數上升189.45點。圖為市民於中環出行。 （中新社）

彭博資訊報導，自從香港1997年回歸以來，香港股市過去25年來已漲了兩倍以上，但表現仍落後上海股市，反映投資人雖以港股為投資陸股的敲門磚，但香港也日益受到北京當局產業政策的衝擊，顯示香港與大陸關係益加緊密，實為福禍相倚。

彭博數據顯示，香港恒生指數1997年以來的總報酬率超過230％，同期上證綜合指數的報酬率為320％，美國史坦普500指數更為580％。

香港經濟原由當地房地產開發商、銀行和公用事業巨頭主導，過去25年來變得與大陸國家主席習近平的願景更加緊密。這個變化為看好大陸經濟的投資人提供了巨大機會，卻也讓市場步入由盛轉衰的周期，因為在過去一年半北京當局整頓民間行業之前，市場一直低估港股的風險。

如今，恒生指數成分股中，中企數量占三分之二，市值最高的六檔股票又有三檔來自科技業，隨著大陸加強對市場的影響力，港股也愈來愈容易受到北京產業政策的牽動。習近平希望大陸科技公司能和美國同業一較高下，同時又試圖調整這些公司的經營模式，以貼合他倡導的「共同富裕」目標。

另一方面，港交所取得的巨大成功之一，是2014年底啟動的滬港通，2016年又有了深港通。此後，大陸投資人已壯大為港股交易的一股新力量，占日均成交量的10％以上。香港交易所行政總裁歐冠升認為，將有更多陸企在香港上市，被迫從美國下市的陸企會選擇香港。

然而，彭博數據顯示，企業在香港發行股票的速度近來似乎放緩。1月初以來，香港的新股籌資規模較去年同期減少約90％，減幅甚於全球同期的約70％、以及亞洲的29％。但同時，大陸交易所的交易活動依然強勁，今年累計籌資總額增加約10％。

香港私募股權投資公司開元資本投資長席維爾斯（Brock Silvers）說，過去香港都視為西方進入大陸的窗口，現在則漸成為陸企進入西方市場的窗口，「香港與大陸之間的經濟連結加強雖有好處，也帶來風險。」

6月30日香港恒生指數下跌137.10點。圖為市民於中環出行。 （中新社）
6月30日香港恒生指數下跌137.10點。圖為市民於中環出行。 （中新社）

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