中國跨省旅遊復甦 搜尋量增加四倍

在中國取消通信行程卡「星號」標記後，沉寂多時的跨省旅遊市場，在暑假迎來復甦。旅遊平台數據顯示，多個旅遊目的地、火車票搜尋量，成長了1.5到四倍，同程旅行預估，2022年的暑假期間，出遊人次將恢復到疫情 前2019年同期的七成以上。

中國為防堵新冠疫情，除了「健康碼」外，還有通信行程卡，即「行程碼」，可顯示本人14天內到過的足跡訊息，並會對有中高風險區的城市加註星號，雖不關聯個人健康訊息，但在近月中國本土疫情於多地反覆下，也常會被當作警示用途，部分旅遊景點、旅館 也會因此拒絕接待有「星號」標記的遊客。

澎湃新聞報導，6月29日中國工信部宣布新政後，攜程平台上多個熱門旅行目的地搜尋量成長超過300%；去哪兒網機票搜尋量在30分鐘內上升60%、旅館搜尋量翻倍，火車票上漲最多達1.5倍；同程旅行大數據也顯示，消息發布半小時內，平台機票、旅館搜尋量較前日同時段漲180%到220%。

適逢暑期來臨，上海迪士尼樂園、北京 環球影城已宣布開放，2日周六起便湧入大量人潮。其中，北京環球影城度假區帶動周邊旅館預定量成長五成，上海所有景點門票販售量月增八成。

去哪兒網首席營銷官黃小傑指出，隨著旅遊復甦，北京環球度假區和上海迪士尼樂園的重啟有望發揮「乘數效應」，帶動北京、上海及全國的旅遊消費市場復工復產、站穩回升。

黃果樹、黃山等景區業者說，「旅遊復甦這一天來得比想像中快。」，周末人氣回歸，旅館滿房、停車一位難求。