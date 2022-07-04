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上海進博會11月初舉辦 企業招展近8成

記者林茂仁／綜合報導
圖為2018年上海進口博覽會展示全球首創新生兒磁共振掃描儀。（新華社資料照片）
圖為2018年上海進口博覽會展示全球首創新生兒磁共振掃描儀。（新華社資料照片）

第五屆進博會京津推介會在線上舉辦，中國國際進口博覽局副局長孫成海介紹說，截至目前，進博會各項籌備工作穩步推進，企業展招展面積接近規畫面積的80%，已簽約的世界500強和行業龍頭企業達到260家，國家展覽區由有參展意願的國家利用進博會官網開展線上展示，目前已有多國確認參展。

中新社報導，第五屆進博會將於11月5日至10日在中國國家會展中心（上海）舉辦。自首屆以來，這一全球經貿盛會始終高舉開放旗幟，不斷深化「國際採購、投資促進、人文交流、開放合作」四大平台的作用，推動中國中國與世界市場相通、產業相融、創新相促、規則相聯。

諾和諾德全球高級副總裁兼大中國區總裁周霞萍表示，「中國國際進口博覽會讓我們的朋友圈不斷擴大，歷屆進博會上我們與很多新夥伴達成了合作，使我們有機會服務更多中國人民。」

從2018年首屆開始，諾和諾德在進博會上從未缺席，周霞萍稱，從展商到投資商、從展品到商品，諾和諾德是「進博效應」的受益者，今年，公司將繼續通過進博會平台抓住市場機遇，進一步深耕中國中國。

另一位進博會老朋友勃林格殷格翰也早早預定下了今年的「門票」。勃林格殷格翰中國總裁兼首席執行官高齊飛說：「我們正在為參展第五屆進博會做準備，我們希望能將更多優秀的產品和解決方案帶到進博會的舞台，不斷拓展與深化同各方的合作。」

艾爾建美學今年將攜手母公司艾伯維共同參展第五屆進博會，即使在上海疫情反覆期間，其參展籌備工作也沒有停歇。「第五屆進博會上艾爾建美學將展示一系列創新成果，我們希望結識更多的新朋友，攜手共拓中國市場。」艾爾建美學中國總經理丘漢華說。

「阿根廷企業在歷屆進博會上收穫頗豐，進博會體現了中國與全球形成優勢互補、平衡互利貿易關係的美好願景。」阿根廷駐上海總領事唐路恩如此評價進博會。紐西蘭駐北京大使傅恩來則稱，將如往屆一樣繼續為參展第五屆進博會的紐西蘭企業提供支持。

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