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字節跳動員工 半年增加5萬人 主因為國外員工大增

記者陳政錄／綜合報導

在遭遇教育雙減以及疫情、監管風暴後，中國互聯網巨頭字節跳動於去年11月起，多次傳出大裁員，但據最新資訊，字節跳動員工總數已達16萬人，較半年前的11萬人整整多了5萬人，主要原因是國外員工大增。

近日字節跳動CEO梁汝波更新了企業文化，將「始終創業」調到首位，並新增求真、共同成長等。據晚點LatePost報導，字節跳動如今已是16萬人的大公司梁汝波此次更新，是為了避免患上大公司病，如濫用資源、行動遲緩。

值得注意的是，據公開數據，字節跳動2021年員工人數為約11萬人，在亞洲、美洲、歐洲等30多個國家設有辦事處，等於儘管裁員訊息不斷，但在不斷調整組織架構，加速國際化下，總員工數在近半年內，快速成長了5萬人。

據網易新聞報導，為實現國際化發展，字節跳動正在聚焦包括中國、日本、韓國、巴西、美國、歐洲、東南亞和印度在內的主要市場。

TikTok為例，全球招聘職位基本年薪達人民幣254萬元（約38萬美元），2020年底至2022年初，TikTok和字節跳動已為各類員工提供從時薪30美元，到年薪40萬美元等不同級距的薪資水準。

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