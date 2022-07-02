中國百強房企 上半年業績腰斬 10大開發商僅8家銷售額破千億

據克而瑞地產研究中心六月底發布的報告，今年上半年僅有八家規模房企銷售額超過人民幣千億。圖為成都一住宅小區鱗次櫛比。（中新社）

克而瑞地產研究中心發佈2022年上半年中國房地產 企業銷售情況顯示，1到6月百強房企累計銷售金額3兆0564.6億元（人民幣，下同，約4561億美元），年減50.3%，整體業績腰斬。

但6月單月房企銷售額7329.7億元，月增61.2%，而年減43%，降幅已較上月有所收窄，開始出現回暖。這意味，房地產市場在經歷了4月「腰斬」、5月「築底」之後，6月「久旱逢甘霖」。

值得注意的是，以銷售額首十大的開發商銷售情況來看，僅八家銷售額破人民幣千億規模，銷售額累計約人民幣1.26兆元；多數企業未完成業績目標。

其中碧桂園銷售額達到2469.9億元居首，保利發展銷售額2102億元排第二，萬科以2096億元排第三。

第4至第8位的依次為中海地產，銷售額1375億元，華潤置地1210億元，招商蛇口1188億元，融創中國1127億元，金地集團1006億元。

報告表示，6月房企項目去化情況較佳、單月業績表現突出，華潤置地、招商蛇口、綠地等企業單月業績月增均在60%以上。

克而瑞稱，今年下半年，房地產行業將從「去槓桿」轉向「穩槓桿」，融資 政策將繼續以支持企業合理融資需求、保持房地產融資平穩有序、盡快恢復房企經營「造血」功能為主。但政策回暖的傳導落地尚需時間，短期內多數民營房企融資難、融資貴的問題未有實質性改善。面對下半年的幾波債券到期高峰，企業整體償債壓力依然較大。

另外香港恒生指數 公布最新指數調整公告，因持續停牌，恒生綜合指數剔除佳兆業集團、彩生活服務集團、火岩控股、中國恒大、中國奧園、奧園健康、融創中國、世茂集團、恒大物業。

恒生中國企業指數（國企指數），本次調整中剔除融創中國，納入嗶哩嗶哩，成分股數目維持在50檔。

澎湃新聞報導，以上成分股將於8日（星期五）收市後，以系統最低價格，也就是港幣0.0001元剔除。這些變動將於11日（星期一）起生效。

恒生指數剔除的這八家地產及物業公司，目前都有一個共同的特徵，那就是停牌加上未發布經審計財報。