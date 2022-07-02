我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

財新中國製造業PMI攀一年新高 上月升至51.7

記者林則宏／綜合報導
中國國家統計局與財新網公布的6月中國製造業PMI均回升至榮枯線上方。圖為重慶一家新能源汽車廠生產線近日景象。（新華社）
中國國家統計局與財新網公布的6月中國製造業PMI均回升至榮枯線上方。圖為重慶一家新能源汽車廠生產線近日景象。（新華社）

據財新網報導，隨著疫情防控形勢總體好轉，復工復產持續推進，中國6月製造業景氣度回升，生產經營活動恢復擴張態勢。1日公布的6月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為51.7，比5月高出3.6個百分點，結束先前連續三個月的收縮趨勢，重回擴張區間，且為2021年6月以來最高。

財新中國製造業PMI走勢與中國國家統計局前一日公布的製造業PMI一致。官方版的6月製造業PMI為50.2，較5月上升0.6個百分點，同樣重回榮枯線以上。

財新中國製造業PMI從分項數據看，6月供給大幅走強，需求亦有所改善。當月生產指數和新訂單指數均重回擴張區間，其中生產指數創2020年12月以來新高。調查覆蓋的三大品類產品產量均有增加，消費品類增速最為顯著。

需求方面，新訂單指數微升至榮枯線以上，反彈力度弱於供給端。受訪企業反映，中國國內疫情好轉，客戶需求隨之增強，帶動銷售回升，但整體市況相對疲弱，疫情影響仍在，拖累整體增速。外需亦有所改善，6月新出口訂單指數為2021年8月以來首次升至擴張區間。

財新網指出，儘管製造業供需出現好轉，就業市場卻依然承壓。當月製造業就業指數較5月略為回升，但仍低於榮枯線。企業表示，用工收縮是因員工自願離職後沒有填補空缺，以及因需求相對低迷而調整了用工規模。

財新智庫高級經濟學家王喆解讀， 中國本土疫情6月已基本得到控制，相關管控措施亦開始放鬆，企業生產經營秩序逐步恢復正常。製造業供求同步改善，供給恢復更為強勢，物流和供應鏈同步恢復，就業市場反饋有所遲滯，仍處於收縮區間，成本端和收費端價格持續分化，企業盈利面臨挑戰。

指數 疫情 就業

上一則

歐元區6月CPI 年增8.6%

延伸閱讀

中國製造業PMI反彈重返擴張 時隔3個月元氣迅速恢復

中國製造業PMI反彈重返擴張 時隔3個月元氣迅速恢復

中國6月PMI指數50.2 睽違3個月回升至臨界點以上

中國6月PMI指數50.2 睽違3個月回升至臨界點以上
通膨高漲 歐洲景氣六月急降溫

通膨高漲 歐洲景氣六月急降溫
Q1惡化 港GDP今年預測下調至1%到2%

Q1惡化 港GDP今年預測下調至1%到2%

熱門新聞

分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。路透

知名投資人艾克曼：Fed玩真的 明年利率將升破5%

2022-06-24 12:01
有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，全球經濟可能面臨1970年代式的停滯性通膨，外加2008年金融海嘯後的債務危機，而這回貨幣刺激和財政擴張政策也幫不上什麼忙。 路透

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

2022-07-01 19:02
正在德國舉行的G7峰會決議將影響本周股市走向。美聯社

這4大因素 將影響本周股市走勢

2022-06-26 11:18

金融、旅遊股領軍 道指飆823點 史指漲逾3%

2022-06-24 16:32

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%