財新中國製造業PMI攀一年新高 上月升至51.7

中國國家統計局與財新網公布的6月中國製造業PMI均回升至榮枯線上方。圖為重慶一家新能源汽車廠生產線近日景象。（新華社）

據財新網報導，隨著疫情 防控形勢總體好轉，復工復產持續推進，中國6月製造業景氣度回升，生產經營活動恢復擴張態勢。1日公布的6月財新中國製造業採購經理指數 （PMI）為51.7，比5月高出3.6個百分點，結束先前連續三個月的收縮趨勢，重回擴張區間，且為2021年6月以來最高。

財新中國製造業PMI走勢與中國國家統計局前一日公布的製造業PMI一致。官方版的6月製造業PMI為50.2，較5月上升0.6個百分點，同樣重回榮枯線以上。

財新中國製造業PMI從分項數據看，6月供給大幅走強，需求亦有所改善。當月生產指數和新訂單指數均重回擴張區間，其中生產指數創2020年12月以來新高。調查覆蓋的三大品類產品產量均有增加，消費品類增速最為顯著。

需求方面，新訂單指數微升至榮枯線以上，反彈力度弱於供給端。受訪企業反映，中國國內疫情好轉，客戶需求隨之增強，帶動銷售回升，但整體市況相對疲弱，疫情影響仍在，拖累整體增速。外需亦有所改善，6月新出口訂單指數為2021年8月以來首次升至擴張區間。

財新網指出，儘管製造業供需出現好轉，就業 市場卻依然承壓。當月製造業就業指數較5月略為回升，但仍低於榮枯線。企業表示，用工收縮是因員工自願離職後沒有填補空缺，以及因需求相對低迷而調整了用工規模。

財新智庫高級經濟學家王喆解讀， 中國本土疫情6月已基本得到控制，相關管控措施亦開始放鬆，企業生產經營秩序逐步恢復正常。製造業供求同步改善，供給恢復更為強勢，物流和供應鏈同步恢復，就業市場反饋有所遲滯，仍處於收縮區間，成本端和收費端價格持續分化，企業盈利面臨挑戰。