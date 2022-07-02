好市多砸10.5億美元 買回台灣全部股權

高雄的大統集團官網將好市多納為事業版圖之一。（取材自大統集團官網）

量販龍頭好市多 （Costco ）宣布，將以10.5億美元買下好市多在台其他全部股權45%，也就是高雄大統集團吳家持有的全部股份，一旦交易完成，台灣好市多將成為台灣唯一一家純外商量販店。

不過，台灣好市多表示，此交易案完全是由美方總部在談，詳細內容並不清楚；大統集團同樣表示，無法回應。

好市多6月30日宣布以10.5億美元買下尚未持有的好市多台灣45%股權，好市多估計，這項收購可為好市多每股純益挹注1%到1.5%。

大統集團創辦人吳耀庭於2012年辭世，將百貨量販交給二房長子吳振華，據了解，當初因吳振華與好市多創始品牌總裁認識，吳振華也曾在美國留學，雙方一拍即合，促成合資。

1997年，大統集團出資49％，美國PRICE Costco公司出資51％，計畫在台灣成立多家倉儲批發店，進攻台灣消費市場，於高雄市設立第一家在台分公司，好市多首家店即落腳高雄。

好市多賣場陳設簡單，許多商品自美國獨家進口，以大容量包裝，將省下金額以最低商品價格回饋給消費者，並提供無條件雙重保證售後服務，在台灣量販店異軍突起，當時鎖定量販業龍頭老大萬客隆（現已退出台灣）為頭號競爭對手，後來大統持股台灣好市多45%。

目前全台好市多共有14家店鋪，年營收 超過800億元，在量販店家樂福尚未併購頂好前，好市多以全台唯一會員制，還有以量制價的大包裝，蟬聯多年量販店霸主之位，其中台中店獲利更是好市多全球店王。

前年好市多北台中店開幕，首次開賣的百萬遊艇，一開賣就有民眾捧現金買下，近60萬元的愛馬仕凱莉包、近10萬元的香奈兒包，開店後全都完售，就可窺知好市多的魅力。