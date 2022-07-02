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全球外匯儲備占比2.88% 人民幣再創新高

記者黃雅慧／綜合報導
人民幣在全球外匯儲備貨幣佔比再創新高，美元則微幅下滑 。聯合報系資料照
人民幣在全球外匯儲備貨幣佔比再創新高，美元則微幅下滑 。聯合報系資料照

據國際貨幣基金（IMF）6月30日發布最新數據顯示，截至今年第一季末，人民幣在全球外匯儲備中的占比為2.88%，再創新高。分析認為，這與中國官方積極推動人民幣國際化努力有關。

數據顯示，今年第一季，人民幣在全球外匯儲備中所占比重為2.88%，高於去年第4季的2.79%，位居全球第五位。

美元仍是全球第一大儲備貨幣，在所有外匯儲備中所占份額為58.88%。該數額與去年第4季持平，但較去年同期的59.4%小幅下滑。

此外，全球第二大儲備貨幣歐元在全球外匯儲備中的比例為20%，較去年第4季的20.6%和一年前的20.5%下滑；日圓在全球外匯儲備中的占比也較去年第4季的5.5%和去年同期的5.9%下滑至5.4%。

中國人民銀行日前與國際清算銀行（BIS）簽署參加人民幣流動性安排（RMBLA）的協議。據《證券時報》報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，人行積極參與該安排的設計，加強大陸與國際金融組織、其他地區央行的合作，有助於提高大陸參與國際金融治理的能力，並提升在其中的話語權。同時，該制度安排反映出各國更加重視人民幣流動性安全問題，有助於進一步促進人民幣國際化。

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