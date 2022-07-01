台半導體晶片 砍單風暴擴大 消費型應用壓力最重

半導體晶片 砍單降價風暴擴大，先前價格相對硬挺、供不應求的微控制器（MCU）開始出現報價雪崩潮，尤以台廠鎖定的消費型應用價格壓力最大，中國市場更傳出全球前五大MCU廠產品價格腰斬的消息，新唐、盛群、松翰等業者後市承壓。

MCU成為繼驅動IC、部分電源管理IC與CIS影像感測器市況反轉之後，又一面臨砍單降價壓力的關鍵晶片，透露半導體市場供不應求盛況快速退燒，原本狂缺的晶片在客戶端重複下單後，近期受通膨、戰爭、升息 等壓力導致需求不如預期，開始大刀砍庫存、降價出清。

去年全球大鬧晶片荒，MCU也是當紅炸子雞，推升相關廠商營運同步改寫新猷。台灣MCU龍頭新唐去年獲利暴增逾5.5倍，每股純益台幣7.27元；盛群獲利逼近倍增，每股純益台幣9.04元；松翰也繳出每股純益台幣8.71元的新高佳績，隨著市況反轉，台廠將面臨獲利衰退窘境。

近期中國市場傳出，意法半導體、英飛凌、德儀等國際一線MCU廠報價嚴重下滑。媒體更披露，意法半導體有通用型MCU價格從3月的人民幣70元大砍至現階段的人民幣32元；也有原本報價人民幣百元以上的MCU滑落至二位數價位，引發關注。

中國媒報導，通用型MCU廠去年基本上都向客戶調漲一至二次價格，隨著全球大環境變化快，在通膨、升息、終端需求降溫等因素干擾下，現階段客戶、通路商等庫存水位皆高，導致通用型MCU價格開始下滑。

供應鏈透露，伺服器、車用及工控MCU市場續強，高階產品價格仍相對硬挺，不過，台灣MCU廠主要都是以消費型產品應用為主，難逃此波庫存調整導致的砍單與價格修正壓力。

不具名的台灣MCU廠透露，中國市場需求確實放緩，MCU領域以消費性為主的家電產品受影響程度大，因此該公司也因應客戶要求，根據個案與客戶商討價格調整，目前平均降幅約在一成內，尚未回到疫情 前的起漲價位。

新唐為台灣MCU龍頭，公司官網介紹旗下MCU產品多達585款，涵蓋8位元、Arm Cortex-M系列等。盛群則坦言，受到消費性市場需求疲軟，客戶拉貨力道放緩，持續調節庫存。

松翰方面，MCU應用主要分為通用型、醫療量測應用、電腦周邊應用，首季通用型占比過半。據悉，松翰多媒體IC於12吋廠投產，MCU則在8吋廠投產，目前大致無產能供需缺口議題。