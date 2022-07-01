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華為新摺疊機Mate X3 預計11月量產

記者陳政錄／綜合報導

繼4月發布第五款摺疊螢幕旗艦機型Mate Xs 2後，中國科技巨頭華為傳出，下一代旗艦摺疊機Mate X3，將於11月量產，最快今年底或2023年初發布，將在重量、厚度、耐用性、耐摔度上進行全面升級。

據上海證券報報導，Mate X3是Mate X2的升級版，採用橫向內折設計。產業鏈人士指稱，該款摺疊螢幕手機，已基本敲定於11月開始量產，比前一代更輕、更耐摔，預計總出貨量也將較前一代成長超過八成。

在此之前，媒體就曾傳出華為Mate X3的相關消息，該機型預計使用鴻蒙HarmonyOS系統，搭載海思麒麟9000晶片，使用4500mAh以上容量電池，支持66W有線快充。

過去三年，華為已陸續發布了採用橫向外折、橫向內折、縱向折疊共計三種折疊形態的智慧型手機產品，其中4月推出的Mate Xs 2，就是在Mate X2基礎上進一步進化，標榜更耐用、輕薄，但受限制裁，該款仍不支持5G，也讓下一代Mate X3是否能採用5G晶片受到關注。

其中，華為的高端旗艦機型Mate 40於2020年10月上市後，下一代Mate 50已停更近兩年，據中國媒體引述網路上曝光的出廠訊息，Mate 50可能於今年8、9月亮相，提前瓜分iPhone 14的市場，並搭載支持5G網路的麒麟9000s處理器，但華為尚未證實此一訊息。

回到摺疊手機方面，由於靈活多變的使用型態，據艾瑞諮詢發布的《中國折疊屏手機市場洞察報告》顯示，用戶滿意度已高於傳統直板手機；CINNO Research預測也預測，2025年，全球摺疊智慧型手機銷量有望達到5740萬支，年均複合增長率為66%。

智慧型手機 華為 5G

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