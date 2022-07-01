無印良品攜手本田 在中國賣電動自行車

繼2020年和Gogoro在台灣推出聯名電動車 後，無印良品官宣，將在中國大陸攜手本田 ，推出電動自行車，預計7月4日開始預售，價格也將在同日公布。

無印良品官方微博發布由MUJI藝術總監原研哉設計的產品預熱海報和影片顯示，「素-MS01電動車」以極簡風格為主，配備行李支架和靠背等，也保留腳踏板，可讓車輛在電力不足的情況下繼續騎乘。

公開資訊顯示，無印良品的「素-MS01電動車」，將於7月4日於中國微信 平台的小程式，以及合作方新大洲本田的京東旗艦店預售，限量5000台，正式新品發布會則擬於15日在線上舉行。

新大洲本田是陸企新大洲控股，與日本本田合資組建的中日合資企業，成立於2001年，雙方股權比率各為50%，在大陸除了燃油機車外，已推出過多款電動摩托車車型。

由於疫情、經濟成長放緩等因素影響，無印良品近年在中國已嘗試過發展便利商店、生鮮複合店、書店等不同業態，但據無印良品MUJI母公司良品計畫最新發布2022財年上半年報顯示，公司在大陸同店銷售額年減6.6%，主要係因服飾表現不佳。因此，選擇開發新產品也在情理之中。

良品計畫今年初曾表示，為了適應中國大陸本土的需求和價格，公司新增了活必需品所有類別的本土開發製造；另一方面，良品計畫去年4月公布中期經營計畫時曾指出，公司預計2024年8月前，在中國大陸市場上以每年新增50家門市的速度展店。

據中國自行車協會數據，電動自行車在大陸是相當普及的日常交通工具之一，於2020年市場保有量達到3.2億輛，2021年全年，大陸二輪電動車市場銷量達約4100萬輛，超過汽車的約2600萬輛。