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中國新茶飲第一股 「奈雪的茶」推虛擬股票

記者陳政錄／綜合報導
奈雪的茶推出每消費人民幣1元，可得到1枚「奈雪幣」，用於買賣公司虛擬股、兌換禮品。（取材自奈雪官網）
奈雪的茶推出每消費人民幣1元，可得到1枚「奈雪幣」，用於買賣公司虛擬股、兌換禮品。（取材自奈雪官網）

中國「新茶飲第一股」奈雪的茶6月30日上市滿一周年，推出每消費人民幣1元，可得到1枚「奈雪幣」，用於買賣公司虛擬股、兌換禮品、代金券等，讓消費者成為虛擬股東，引發熱議，但截至該日收盤，奈雪的茶股價報港幣6.65元，一年來累計跌幅超過六成，也讓外界質疑只是促銷噱頭。

奈雪的茶6月30日宣布，公司股票上市一周年活動為自即日起，顧客每消費人民幣1元（約0.149美元），可獲一枚奈雪幣，不能折現，但可購買奈雪的茶虛擬股票、在商城兌換禮品，每30股虛擬股，可兌換面額人民幣3元的代金券。

在此玩法下，虛擬股價以港交所真實收盤價計算，若消費者想免費取得更多「奈雪幣」，可透過在奈雪的茶小程式上，買低賣高虛擬股獲得，甚至還有兩倍、五倍、十倍槓桿玩法。

據雷科技報導，就規則分析，奈雪幣並非虛擬貨幣，較像是購物積分，只是可透過虛擬股票玩法增加，至於虛擬股本身，消費者雖可享受升值效益，但也沒有實際所有權和表決權，可視為是一種藉著「喝茶當股東」噱頭，來刺激買氣的手段。

近年中國新式茶飲市場競爭激烈，加上疫情衝擊，喜茶、樂樂茶、奈雪的茶等指標品牌，在今年2到4月間陸續宣布降價，譬如取消人民幣30元（約4.48美元）以上的品項，讓人民幣14到25元成為主要價位區間。

財報顯示，2021年奈雪的茶營收人民幣42.96億元，年增40.5%，但經調整淨虧人民幣1.45億元，較上年度的淨虧人民幣1664.3萬元擴大。自2021年6月30日上市來，股價從掛牌首日收盤價港幣18.98元，最低跌到港幣3.65元，6月30日收報港幣6.65元，上市一年來累計跌幅達到60.08%。

奈雪的茶推出每消費人民幣1元，可得到1枚「奈雪幣」，用於買賣公司虛擬股、兌換禮品...
奈雪的茶推出每消費人民幣1元，可得到1枚「奈雪幣」，用於買賣公司虛擬股、兌換禮品。（取材自奈雪官網）

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