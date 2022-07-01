中國製造業PMI反彈重返擴張 時隔3個月元氣迅速恢復

6月官方製造業PMI為50.2，時隔三個月重返50榮枯線之上，顯示中國服務業元氣迅速恢復且進入擴張期。（新華社）

中國國家統計局6月30日公布6月官方製造業PMI為50.2，時隔三個月重返50榮枯線之上，但略低於外界預期；非製造業（服務業）PMI為54.7，大幅反彈6.9，遠勝預期，顯示服務業元氣迅速恢復且進入擴張期。

一財網報導，中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，雖然6月製造業延續恢復態勢，但仍有49.3%的企業反映訂單不足，市場需求偏弱依然是目前製造業面臨的主要問題。同時，出廠價格指數 降至46.3，連續兩個月位於收縮區間，部分企業獲利空間受到一定程度擠壓，經營壓力較大。

中國物流與採購聯合會特約分析師 張立群認為，6月製造業PMI指數繼續回升，且重回榮枯線之上，顯示經濟全面恢復態勢更為明顯，隨著疫情 影響減輕，中國經濟充沛的增長動能很快顯露。

張立群表示，PMI資料顯示，需求雖有恢復，但需求收縮壓力仍然很大，反映需求不足的企業占比接近50%。購進價格指數明顯下降，表明保供穩價成效明顯，但能源及原材料供給保障水準仍需努力提高，反映原材料價格高的企業占比超過58%。

財聯社報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，伴隨疫情後消費、投資需求釋放，加之穩增長政策效應持續體現，7月製造業和非製造業PMI指數都將保持在擴張區間。不過疫情影響下，市場情緒偏謹慎，後續經濟反彈力度或將偏弱，宏觀政策還將朝著穩方向發力，短期政策重在落實，並觀察其在推動經濟修復方面的具體效果。

另外，6月非製造業PMI為54.7，高於5月6.9，連續兩個月明顯回升。在非製造業PMI各單項指數中，新訂單指數、新出口訂單指數、在手訂單指數、存貨指數、投入品價格指數、銷售價格指數、從業人員指數、供應商配送時間指數和業務活動預期指數均有所上升，升幅在0.1-9.1之間。

物流與採購聯合會副會長蔡進認為，6月非製造業PMI為54.7，新訂單指數為53.2，均高於近三年同期水準，表明非製造業市場供需加快恢復。