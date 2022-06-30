蔚來汽車遭空襲 在港股價暴跌

做空機構灰熊（Grizzly Research）放空中國蔚來汽車 ，並點名該公司旗下武漢 蔚能的電池資產公司誇大營收 和獲利能力，導致蔚來股價連日重挫。蔚來公司表示，該報告毫無依據，部分資訊嚴重錯誤。

澎湃新聞報導，做空機構灰熊28日發布報告稱，蔚來汽車很可能利用一個未合併的關聯方「武漢蔚能」來誇大營收和獲利，且武漢蔚能已經為蔚來汽車創造了數十億美元的收入。蔚來29日港股大跌11.3%收在港幣165.5元。

蔚來被做空機構盯上，焦點是負責營運電池租賃服務（BaaS）的武漢蔚能。天眼查資料顯示，武漢蔚能是蔚來控股聯合寧德時代、國泰君安金融、湖北省科技投資集團合資成立，經營範圍為動力電池租賃、維修等。

被灰熊盯上的電池租賃服務是蔚來汽車在車電分離銷售模式上的創新，消費者無需在購車時購買價格昂貴的動力電池，而是按月租用，讓消費者用較低的價格入手電動車。

灰熊列出蔚來汽車從武漢蔚能獲益的三個方面：提前確認收入以完成營收預期目標；銷售超出換電網路所需電池量；從財務資料中轉移掉折舊成本。

灰熊估計，蔚來汽車至少提前確認未來七年的電池租賃收入，蔚來汽車將收取用戶電池月租的負擔轉移給了武漢蔚能，以提升自身獲利能力，對長期租賃協議，武漢蔚能允許蔚來一次性確認租期內所有盈利。報告指出，武漢蔚能使蔚來的收入和淨利潤分別膨脹約10%和95%，2021財年獲利中，武漢蔚能似乎貢獻至少60%。

在電池超售上，灰熊稱，截至2021年9月，蔚能擁有40,053塊電池，但同期租賃訂閱用戶為1.9萬名，灰熊透過對蔚來換電站現場觀察等方式，斷定蔚來換電站電池利用率低，無需多餘電池，推斷蔚來向蔚能多出售超過2萬1053塊電池，並因此增加營入人民幣14.7億元（約2.19億美元）。

蔚來汽車回應，該報告並無依據，其關於公司資訊包括許多錯誤、無根據的推測以及誤導性結論和詮釋，公司的董事會，包括審計委員會，正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護所有股東的利益，將適時作出進一步的披露。