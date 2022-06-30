鴻海旗下小金雞工業富聯 收購四封測廠

鴻海 集團旗下最重要的小金雞工業富聯（Fii）方面表示，公司已聯手智路資本收購四間封測廠。

每日經濟新聞報導，智路資本是一家全球化的專業股權投資 機構，專注於半導體核心技術及其他新興高端技術投資機會，先前主導收購了安世半導體。

在半導體領域，工業富聯CEO鄭弘孟曾表示，公司將採取「小步快跑」的方式，透過投資向核心技術延伸，滿足公司對芯片的大量需求，提升ODM 設計能力，重點佈局先進封裝、測試、裝備及材料、EDA軟件、晶片設計等領域。

過去一年來，工業富聯在半導體領域布局頻繁。2021年8月投資東南數字化轉型投資基金，認繳出資5000萬元（人民幣，下同，約746萬美元），開始探索東南區域半導體發展機遇。

同年12月，與智路資本、東莞科技創新金融團有限公司、珠海發展投資基金（有限合夥）共同發起設立晟豐（廣州）產業投資合夥企業（有限合夥），工業富聯認繳基金份額22.2億元，成為最大有限合夥人（LP）。

今年3月25日，工業富聯與智路資本再度牽手，以自有資金認繳興微（廣州）產業投資合夥企業（有限合夥）基金份額98億元。

對於跨界進入半導體的原因，鄭弘孟在日前舉辦的2022中國南沙國際集成電路產業論壇上表示，工業富聯研產的主力產品與半導體技術密不可分。同時，半導體產業對人工智能 、算力及新能源車的核心技術貢獻也至關重要，影響著公司的發展布局。

據他透露，工業富聯聯合母公司鴻海集團，在半導體領域的年採購額已超600億美元，占全球採購市場的10%以上。

展望未來，鄭弘孟表示，工業富聯將持續聚焦產業數字化轉型，以多種形式投身半導體研發，協同行業夥伴構建自主可控產業生態。