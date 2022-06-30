中觸控龍頭歐菲光復活 台廠警戒

美國將中國大陸觸控模組龍頭歐菲光剔除實體清單，台灣觸控雙雄GIS-KY、TPK-KY警鈴響起。圖為歐菲光總部。（取材自公司官網）

美國商務部 29日清晨公告，將中國大陸觸控模組龍頭歐菲光剔除實體清單，意味未來歐菲光產品輸美將解除緊箍咒，原本享有轉單效應的台灣觸控雙雄GIS-KY、TPK-KY再度警鈴大作。

歐菲光原為蘋果 觸控模組供應商，長期與GIS、TPK等台廠競爭。2020年7月，歐菲光遭美方以涉嫌侵犯新疆維吾爾穆斯林的人權，包括犯下強迫勞動和收集基因樣本等為由，列入實體清單，禁止歐菲光產品輸美，隨後蘋果將歐菲光剔除供應鏈 名單，歐菲光業績因而大幅滑落甚至轉為鉅額虧損，兩年來股價暴跌七成。

歐菲光過去兩年營運相對低迷，不少觸控訂單也遭GIS、TPK等台廠瓜分，隨著美國解除歐菲光的緊箍咒，恢復「自由身」之後的歐菲光將再度活躍市場，恐掀起新一波訂單重新分配潮。

歐菲光29日發布聲明，美國政府最終用戶審查委員會（ERC）做出最終決定，將旗下南昌歐菲光科技正式從美國商務部工業和安全局（BIS）實體清單中移除。歐菲光對此表示歡迎。消息傳出後，歐菲光29日直奔漲停板收市，以人民幣6.8元作收。

為求突圍，歐菲光陸續處分旗下資產，2021年初市場傳出，紅色供應鏈指標廠立訊洽購接手歐菲光廣州得爾塔影像（歐菲光華南工廠），但最終由聞泰科技以現金購買殺出，打包帶走歐菲光所有向境外特定客戶（指蘋果）供應攝影鏡頭的相關業務資產，聞泰科技也因此成為蘋果的主力供應商。

在被踢出蘋果供應鏈之後，歐菲光積極自救。去年9月，歐菲光募資人民幣35.3億元（約5.27億美元）開發新業務，並透過定增引入了多家國資。當中就有被譽為「最牛風投城市」合肥，歐菲光希望通過地方國資自救的意圖十分明顯。

同時，歐菲光還轉身研發新技術，發展智能汽車與光學新業務。去年12月歐菲光宣布深度布局自動駕駛、車身電子和儀表中控，以光學鏡頭為基礎，延伸至毫米波雷達、雷射雷達、抬頭顯示等產品。歐菲光表示，新業務布局智能汽車、智能家居、VR／AR、工業、醫療、運動相機等領域應用。

業界人士表示，歐菲光先前不少訂單已流向GIS與TPK，隨著歐菲光輸美禁令解禁，未來將可再度與台廠爭搶訂單；另一方面，歐菲光當下轉型的應用，也與GIS、TPK有重疊之處，再度點燃新戰火。歐菲光挾官方撐腰重新串連資源，對產業的影響值得關注。