中高耗能企業 電價大調漲 浙江634家業者漲幅高達35%

為防「電荒」危機重演，浙江、山東等地開始調升高耗能企業電價。（中新社）

入夏後，中國用電量也隨著氣溫升高而大增。第一財經指出，受生產復甦和持續高溫 影響，中國多地用電量先後創下歷史新高，為防去年「電荒」危機重演，若干省份開始調升高耗能企業電價，其中浙江對634家高耗能企業的電價調升幅度更高達35%。

第一財經指出，6月以來，河北、山東、河南 、陜西、甘肅、寧夏、新疆等七個省級電網，以及西北電網用電負荷均創歷史新高，江蘇電網最高用電負荷也比去年提前19天破億，夏季用電高峰提前到來。

為確保電力供需穩定，各地除延續往年供給側的電力保障，多地也展開需求側的市場化調節，其中的重點調整對象就是高耗能企業。

例如，湖南省日前發布「湖南省高耗能企業迎峰度夏市場交易方案」，高耗能企業超出合同部分的用電，每度電價將加價10元（人民幣，下同，約1.49美元）。

第一財經指出，相較於湖南等地的電價政策還給高耗能企業留調整生產的餘地，浙江「無差別」的電價調升政策引發更廣泛的關注。

浙江省上個月中旬發布「關於調整高耗能企業電價的通知（徵求意見稿）」，擬適當提升高耗能企業電價，對634家高耗能企業每度電價提高0.172元，漲幅高達35%。

加價的高耗能行業涉及石油 、煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業、非金屬礦物製造業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業。但不涉及氮肥製造、磷肥製造企業，業內人士稱這是為了保持農業價格穩定。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，中國以往電價「易跌難漲」，這次改革具突破性的意義。

專家認為，積極調整高耗能企業電價，不僅能直接有效地調節電力需求、保障電力系統安全穩定，有利於促進產業結構升級和經濟綠色轉型。但短期來看，必然給相關企業增加成本負擔。