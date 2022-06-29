恒大被呈請清盤 稱不會影響重組計劃

停牌中的中國恒大 屋漏偏逢連夜雨！中國恒大28日公告稱被「呈請清盤」，並表示極力反對該呈請。公司預期該呈請將不會影響公司的重組 計劃或時間表，並預期於7月底前公布境外債務重組初步方案。

專家分析，從法律層面來理解，清盤呈請並不意味著公司破產。不過，也有分析認為該事件將為恒大帶來輿論風險。

公告指出，呈請人於24日向香港特別行政區高等法院提出對清盤呈請，涉及中國恒大的財務義務金額為8.625億港元（約1.1億美元）。

「清盤呈請」意指，如果公司負債過多，其債權人及／或公司成員可入稟法院提出清盤呈請，清盤呈請提出後，法院將進行清盤呈請聆訊，如清盤申請通過，法院會發出強制清盤令，頒令公司變賣資產以償還債務、分配剩餘財產等。

據21世紀經濟報導，中國恒大執行董事肖恩表示，本次提出清盤呈請的是公司旗下房屋交易平台房車寶的一名戰略投資 者。其債權占集團全部境外債務比不足1%。此前，恒大方面已與其進行多輪溝通，但對方仍提出清盤呈請。肖恩指出，目前恒大的境外債已違約，公司將循例公平對待所有債權人，積極與上述戰略投資者按照國際慣例和市場規則繼續尋求和解，並依法將該筆債務在境外債重組架構下統籌考慮。

從法律角度來看，呈請清盤對公司或許無實質影響。法律專家通過21世紀經濟報導指出，在收到清盤呈請後，公司可以依法反對清盤，這對公司財務狀況和運營狀況並無實質或重大影響。

恒大被呈請清盤的消息仍會帶來負面影響。北京商報報導，諸葛找房數據研究中心首席分析師王小嬙表示，呈請清盤事件說明恒大在處理債務過程中，仍有些糾紛。無論本次債務規模的比重高低，會引起一些輿情風險。