中國打假外資 不准境外中資開設滬深港通帳戶買賣A股

中國嚴打「假外資」，將全面清退出場。中國證監會禁止境外的中國投資 者參與股票 互聯互通機制新規將從今年7月25日起實施，並設置一年的過渡期，包括不准開設滬深港通帳戶，以及不准通過此類帳戶交易A股。

中國證監會就修改「內地與香港 股票市場交易互聯互通機制若干規定」公開徵求意見，向市場明確傳達將禁止中國投資者通過滬股通、港股通交易A股的政策信號。24日正式發布實施，滬深交易所同步發布配套規則，明確了中國投資者的定義、禁止範圍及過渡期安排，以杜絕北水藉「假外資」身份回流中國市場。

「北向交易」指的是境外投資者通過滬港通、深港通來交易滬深兩市的股票，該資金數據也常作為判斷外資流量、流向依據。

規定指出，自今年7月25日起，中國香港經紀商將不得再為中國投資者開通滬股通、港股通交易權限，已開通權限的投資者也將限期一年被取消交易權限。要注意的是，如果聯名帳戶投資者中有任一方屬中國投資者，該聯名帳戶按中國投資者帳戶規範。

近年來，有部分中國投資者在香港開立證券帳戶及北向交易權限，通過滬深股通交易A股，給市場造成了北向交易中有「假外資」的印象。而假外資不但會干擾有關部門對外資流入總量的認知判斷，同時也有不法人士通過中國帳戶、香港帳戶途徑實施跨境違規交易，長期下來不利兩地市場平穩、健康發展。

據證監會先前披露數據，目前此類交易總體規模不大，交易金額在北向交易中的占比保持在1%左右。投資者數量約170萬名，大部分無實際交易，近三年有北向交易的中國投資者約3.9萬名。

21世紀經濟報導，在中國官方打擊「假外資」規定推出後，一位私募人士分析，一部分資金將被引導回中國配置，一部分資金會在海外通過其他通道繼續加槓桿規避打擊假外資的政策監管，比如假外資可能借道海外產品或移民海外親友轉移資產並加槓桿。