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繼環球晶後 聯發科也赴美在印第安納設立晶片設計中心

編譯劉忠勇、記者簡永祥／綜合外電
聯發科積極調整客戶組合，爭取中國以外爭取更多客戶。路透
聯發科積極調整客戶組合，爭取中國以外爭取更多客戶。路透

聯發科表示，將成立該公司第一個位於美國中西部地區的晶片設計中心，並從印第安納州獲得140萬美元奧援，支持在當地與普渡大學(Purdue University)的合作夥伴關係。

聯發科副總經理陸國宏周二發布新聞稿說，他們深信，設在印第安納州可就近爭取到世界上最優秀的工程人才，在該公司工程師、普渡大學學生、教職員工和該地區的其他科技公司之間搭建持久的積極交流。聯發科表示，希望到2025年在印第安納州West Lafayette（即普渡大學所在地）聘用多達30名頂級工程師，以及多達10名研究生實習生。

聯發科是高通（Qualcomm）的競爭對手，是中國智慧手機品牌的主要供貨商，聯發科也積極調整客戶組合，爭取更多中國以外的市場。

矽晶圓大廠環球晶宣布在美國德州設立十二吋矽晶圓廠，各界關注後續建廠進度，環球晶董事長徐秀蘭昨表示，前往美國建廠主因是可獲得美國各級政府補助、客戶承諾及足夠水、綠電及人才支持，但她也坦言，美國晶片補助法案攸關在美設廠初期投資成本，也是目前最重要的變數，如果晶片補助法案未如期通過，環球晶將會適時調整因應。

晶片 印第安納州 德州

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