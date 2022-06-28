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外資終止連3賣 帶頭買超 台股上攻

記者張瀞文、陳美君／綜合報導

外資回頭帶動27日台北股匯雙漲，台股在上周五美股強彈帶領下，外資終止連三賣轉買超新台幣86.7億元（約2.9億美元），以及威盛、華新、鴻海等集團股表態加入季底作帳，台股終場大漲244點收15,548點。匯市部分，估計外資匯入近9億美元，終場強升1.2角，收在新台幣29.612元，連三升並創半個月新高。

法人指出，27日台股化解持續探底壓力，但成交量新台幣2436億元（約81.5億美元），量能仍嫌不夠，本周最好能見到新台幣2500~3000億元（約83.6億美元~100.4億美元）的成交量，才能有較強勢的反彈行情。統一投顧董事長黎方國認為，27日集團股表現佳，但要注意集團股季底作帳是否可延續到周四，陽明重新啟動的除權息行情也可以觀察；華南投顧董事長儲祥生指出，後續仍要看美股反彈力道，可留意有利基的低本益比跌深股。

台股盤面上各類股指數全數收紅，航運及電子股尤受矚目：陽明除息並填息39%，帶領長榮及萬海同登漲停，吸引人氣功不可沒，也將上市航運股指數融資維持率拉升6.19個百分點至141.72%，避免融資斷頭賣壓升高；台積電盤中大漲新台幣19.5元至506元，帶領電子股反彈，惟尾盤漲勢受阻，終場上漲新台幣12元收498.5元。

高價股也很爭氣，台股重拾九千金，以力旺收漲停最強，股王矽力- KY漲3.9%，股后信驊漲4.8%，全都優於大盤。大盤終場上漲244點收15,548點，站回5日線。

三大法人27日同步買超，外資買超台股新台幣86.7億元（約2.9億美元），結束連三賣；自營商27日買超新台幣43億元（約1.4億美元），不但是連五買，且連續五日的買超力道都強過投信；投信買超新台幣10.1億元（約3380萬美元），連二買。三大法人合計買超新台幣140億元（約4.6億美元）。

匯市部分，目前為出口商季底拋匯旺季，匯銀主管說，雖然出口商進場賣匯，但力道不及蜂擁匯入的外資，加上美元乏人問津，外匯供給明顯大於需求，使新台幣匯率如坐直升機般快速升值，在熱錢大舉湧入下彈升1.2角，匯價升抵新台幣29.612元，總成交量為15.265億美元。

匯銀主管表示，央行27日雖進場買美元，但只是為了調節匯市的供需、讓新台幣匯率不要出現失速爆衝的情況，並未有扭轉升勢的意圖。

台股 匯率 指數

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