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中國廣電加入 中國5G用戶爭奪戰 3雄變4強

記者林宸誼／綜合報導
中國第四家通信運營商「中國廣電5G」正式上線，圖為位於北京市朝陽區望京地區的一家中國廣電5G營業廳的戶外招牌。 （ 中新社）
中國第四家通信運營商「中國廣電5G」正式上線，圖為位於北京市朝陽區望京地區的一家中國廣電5G營業廳的戶外招牌。 （ 中新社）

中國第四大電信商中國廣電的5G網路服務27日試營運，門號開頭「192」號段也向民眾放號，正式加入5G用戶爭奪戰，原本「三足鼎立」的電信業格局被打破，三大電信商「價格同盟」將瓦解，將逐步形成「四分天下」的格局。

中新經緯報導，中國廣電5G官網27日上線，電信套餐價格出爐，5G月租費最低只要人民幣38元（約5.7美元）就有10GB上網流量及50分鐘通話，另外5G七檔精彩套餐月租費從人民幣118元至588元（約17.7美元到88.4美元）。

其中人民幣118元包含境內流量和境內通話分別為40GB、200分鐘；人民幣158元（約23.7美元）包含60GB境內流量、400分鐘境內通話。

電信分析師付亮分析，從中國廣電公布的5G套餐資費來看，「中國廣電用人民幣38元降低了5G套餐的門檻，但實際上，另外電信商各地營業廳在執行5G套餐資費標準時，會透過各種活動給用戶優惠，所以同檔位看，中國廣電5G套餐價格優惠力度不大，吸引力不足。」

付亮補充，中國廣電行動網路，絕大部分是由中國移動建設，中國廣電只做了核心網和其他少量設備，所以中國廣電要向中國移動結算費用，這也代表未來中國廣電資費下降空間有限。

不過，付亮強調，這並不代表中國廣電的入局沒有意義，目前三大電信商5G套餐資費雷同現象越來越嚴重，中國廣電切入行動通信市場，有助於推動三大電信商「價格同盟」的瓦解，使市場格局發生變化。

北京為例，中國移動5G套餐共有八檔，從人民幣99元至599元（約14.8美元到90.1美元）不等。其中人民幣99元包含20G境內流量、100分鐘境內通話；人民幣129元（約19.4美元）包含30G境內流量，200分鐘境內通話。對比之下，中國廣電價格略低。

證券日報報導，中國工信部日前公布數據顯示，截至5月底，三大電信商的行動電話用戶總數達16.6億戶，比去年底凈增1966萬戶。其中5G行動電話用戶達4.28億戶，比去年底凈增7334萬戶，占行動電話用戶的25.8%。

5G 北京 證券

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