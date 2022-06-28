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第3家中國房企 恒大集團 被債權人申請清盤

記者林茂仁／綜合報導
中國恒大集團陷入債務危機。（本報資料照片）
中國恒大集團陷入債務危機。（本報資料照片）

中國恒大集團債務問題引發債權人不滿，已向香港高等法院申請清盤（清算），最快可能在8月31日清盤，這將是繼大發地產、花樣年之後，第三家被申請清盤的中國房企。

每日經濟新聞報導，香港高等法院網站顯示，Top Shine Global Limited of Intershore Consult(Samoa)Limited將準備對中國恒大集團呈請清盤，案件編號為HCCW 220/2022，此呈請案將於2022年8月31日上午9點30分進行。

「清盤呈請」通常是公司負債過多，其債權人或公司成員可以到法院提出清盤申請，法院將進行清盤聆訊，如果清盤申請通過，法院會發出強制清盤令，要求公司變賣資產以償還債務、分配剩餘財產等。

協縱策略管理集團聯合創始人黃立沖分析，任何一個債權人都可以呈請清盤，公司會做一些抵抗，例如提出異議，不同意清盤等等。法院必須要給予被呈請清盤方答辯的機會，在這個過程中也不排除雙方可能會達成某些協定。

第一財經報導，IPG中國首席經濟學家柏文喜表示，美元債的發債主體都位於境外，按照發債協議，境外債務違約的企業往往已觸發被清盤的條件，因此無論是仲裁還是訴訟，被境外法院或仲裁機構裁定清盤可能性高。不過由於這些企業的有效資產和業務都集中於中國，境外的清盤裁決未必能夠得到中國法院的支持，因此債務人申請清盤一般只是為了給違約企業施壓，以促使其做出對自身有利的妥協。

柏文喜也表示，就算清盤申請通過，但可能無法執行，卻會對企業的市場聲譽、品牌以及資本市場活動造成負面影響。

據了解，中國恒大集團已經是今年以來第三家被提請清盤的中國房企，此前，大發地產、花樣年均被提請清盤呈請。

恒大集團 香港

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