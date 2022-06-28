中國5月規模以上工業企業 利潤同比降6.5%

大陸首5月工業企業利潤按年增長1%。(路透社圖片)

中國全國規模以上工業企業利潤 上月同比下降6.5%，降幅較上月收窄2.0個百分點。其中製造業利潤下降18.5%，降幅較上月收窄3.9個百分點；電力、熱力、天然氣及水生產和供應業利潤同比下降6.2%。此外，今年1至5月全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣3兆4410億元（約5177.6億美元），同比增長1.0%。

根據中國國家統計局今天公佈的數據，中國上月工業企業利潤降幅收窄。分門類看，採礦業利潤同比增長92.2%，延續快速增長態勢；製造業利潤下降18.5%，降幅較上月收窄3.9個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤同比下降6.2%，降幅明顯收窄。

分行業看，在41個工業大類行業中，有20個行業利潤較上月增速加快或降幅收窄，5個行業利潤由降轉增，合計占比超六成。

在工業企業銷售狀況方面，全國規模以上工業企業營業收入同比增長6.8%，增速較上月有所回升。減稅降費、助企紓困 政策效應上月持續釋放，工業企業費用負擔繼續減輕，規模以上工業企業每百元營業收入中的費用為7.56元，較上月、上年同期分別減少0.07元、0.56元。

此外，長三角、東北地區工業企業利潤降幅明顯收窄。隨著企業復工復產持續推進，長三角和東北地區工業企業利潤上月雖同比下降，但降幅較上月明顯收窄。其中，上海、江蘇、吉林、遼寧利潤降幅均較上月收窄20個百分點以上。

煤炭、石油 等能源行業利潤仍保持成倍增長。能源保供政策深入實施，能源產品產量上月保持較快增長，加之價格高位運行，帶動煤炭、石油和天然氣開採業利潤同比分別增長1.16倍、1.26倍。這兩個行業合計拉動規模以上工業企業利潤增長9.5個百分點。

裝備製造業利潤上月同比下降9.0%，降幅較上月大幅收窄23.2個百分點，是影響規模以上工業企業利潤邊際改善最大的行業板塊，在8個裝備行業中，有7個行業利潤增速加快、降幅收窄或由降轉增。

基本消費品行業方面，在13個消費品行業中，有8個行業利潤上月改善，佔61.5%。其中，酒飲料、食品製造行業利潤同比分別增長21.1%、7.7%，增速較上月均有所加快；文教工美、皮革製鞋業利潤分別增長16.5%、8.7%，利潤均由降轉增；造紙、紡織、印刷行業利潤降幅收窄。

統計局指出，總體看，工業企業效益狀況雖出現一些積極變化，但也要看到，上月工業企業利潤同比仍繼續下降，企業成本上升壓力依然較大，生產經營仍面臨諸多困難，工業企業效益恢復的基礎尚不牢固。當前國際形勢更趨複雜嚴峻，工業企業效益恢復仍存在較多不確定性。下階段，要堅決貫徹落實中共中央、中國國務院決策部署，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實落細穩定工業經濟一攬子政策措施，助力企業紓困解難，推動工業經濟持續穩定恢復。