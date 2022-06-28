我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

中國5月規模以上工業企業 利潤同比降6.5%

記者賴錦宏／綜合報導
大陸首5月工業企業利潤按年增長1%。(路透社圖片)
大陸首5月工業企業利潤按年增長1%。(路透社圖片)

中國全國規模以上工業企業利潤上月同比下降6.5%，降幅較上月收窄2.0個百分點。其中製造業利潤下降18.5%，降幅較上月收窄3.9個百分點；電力、熱力、天然氣及水生產和供應業利潤同比下降6.2%。此外，今年1至5月全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣3兆4410億元（約5177.6億美元），同比增長1.0%。

根據中國國家統計局今天公佈的數據，中國上月工業企業利潤降幅收窄。分門類看，採礦業利潤同比增長92.2%，延續快速增長態勢；製造業利潤下降18.5%，降幅較上月收窄3.9個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤同比下降6.2%，降幅明顯收窄。

分行業看，在41個工業大類行業中，有20個行業利潤較上月增速加快或降幅收窄，5個行業利潤由降轉增，合計占比超六成。

在工業企業銷售狀況方面，全國規模以上工業企業營業收入同比增長6.8%，增速較上月有所回升。減稅降費、助企紓困政策效應上月持續釋放，工業企業費用負擔繼續減輕，規模以上工業企業每百元營業收入中的費用為7.56元，較上月、上年同期分別減少0.07元、0.56元。

此外，長三角、東北地區工業企業利潤降幅明顯收窄。隨著企業復工復產持續推進，長三角和東北地區工業企業利潤上月雖同比下降，但降幅較上月明顯收窄。其中，上海、江蘇、吉林、遼寧利潤降幅均較上月收窄20個百分點以上。

煤炭、石油等能源行業利潤仍保持成倍增長。能源保供政策深入實施，能源產品產量上月保持較快增長，加之價格高位運行，帶動煤炭、石油和天然氣開採業利潤同比分別增長1.16倍、1.26倍。這兩個行業合計拉動規模以上工業企業利潤增長9.5個百分點。

裝備製造業利潤上月同比下降9.0%，降幅較上月大幅收窄23.2個百分點，是影響規模以上工業企業利潤邊際改善最大的行業板塊，在8個裝備行業中，有7個行業利潤增速加快、降幅收窄或由降轉增。

基本消費品行業方面，在13個消費品行業中，有8個行業利潤上月改善，佔61.5%。其中，酒飲料、食品製造行業利潤同比分別增長21.1%、7.7%，增速較上月均有所加快；文教工美、皮革製鞋業利潤分別增長16.5%、8.7%，利潤均由降轉增；造紙、紡織、印刷行業利潤降幅收窄。

統計局指出，總體看，工業企業效益狀況雖出現一些積極變化，但也要看到，上月工業企業利潤同比仍繼續下降，企業成本上升壓力依然較大，生產經營仍面臨諸多困難，工業企業效益恢復的基礎尚不牢固。當前國際形勢更趨複雜嚴峻，工業企業效益恢復仍存在較多不確定性。下階段，要堅決貫徹落實中共中央、中國國務院決策部署，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實落細穩定工業經濟一攬子政策措施，助力企業紓困解難，推動工業經濟持續穩定恢復。

利潤 紓困 石油

上一則

亞洲煤價飆高 恐加劇通膨

下一則

亞馬遜促銷大戲 熱度消退

延伸閱讀

南韓要漲電價 7月1日起調高Q3電價及天然氣價

南韓要漲電價 7月1日起調高Q3電價及天然氣價
歐亞都在搶煤 亞洲基準煤價創新高 突破每噸400美元

歐亞都在搶煤 亞洲基準煤價創新高 突破每噸400美元

經長喊合理反映電價 工業大戶恐漲 製造業憂被迫出走

經長喊合理反映電價 工業大戶恐漲 製造業憂被迫出走
墨國全國工總：台廠想去墨西哥生產半導體 供應美國

墨國全國工總：台廠想去墨西哥生產半導體 供應美國

熱門新聞

支持者誇稱比特幣可規避法幣通貨膨脹風險，但現在通膨果真扶搖直上，加密幣價格卻反而崩跌，倒是美元匯價勁升。路透

克魯曼戳破加密幣抗通膨迷思、揭密比特幣崩跌原因

2022-06-19 08:59
經濟衰退的機率大增，各行各業都受衝擊。圖為2020年疫情初起時，全美各地掀起的關門潮。(Getty Images)

提早判斷美經濟衰退來臨 3個指標要注意

2022-06-21 21:08
美國去年已將六月節（Juneteenth）列為聯邦假日，美國股市也配合監管機關休假，周一休假一日。美聯社

為什麼美股今天休市？原因是這個

2022-06-20 06:35
分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
桑默斯向Fed獻策：我們需要五年失業率高於5％才能遏制通貨膨脹。路透

與拜登通過電話 桑默斯說失業連5年超過5%才能遏制通膨

2022-06-20 19:08

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下