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槓特斯拉 寧德時代加緊研發凝聚態電池

記者黃雅慧／綜合報導
寧德開發新電池，強碰特斯拉。（本報資料照片）
寧德開發新電池，強碰特斯拉。（本報資料照片）

寧德時代繼推出挑戰特斯拉電池性能的「麒麟電池」後，寧德時代董事長曾毓群在重慶車展上透露，凝聚態電池的開發正在路上。「除全固態電池、半固態電池，包括大家沒有聽過的凝聚態電池，寧德時代都在搞。」動力電池新材料研發正加速開跑。

財聯社援引寧德時代有關人士表示，2022年寧德時代至少召開四場發布會，介紹商業模式、電池結構、化學體系等方面的創新。按照計畫，可能將宣布來自電池化學體系方面的創新。

受益於全球新能源車市場需求快速增長，動力電池裝機量提升，2022年第1季全球動力電池裝機量95億瓦時（GWh），年增93.3%；其中，中國動力電池裝機量51GWh，年增率為120.7%。這意味中國市場增長率快於全球平均增速。

就動力電池企市占來看，全球巨頭以中日韓為主，前十名動力電池企業中，中國企業便占了六席，且市占逐步提升。

不過，近期行業苦於原材料價格上漲，動力電池行業成本上漲。以碳酸鋰為例，IT之家報導，廣發證券電新行業首席分析師陳子坤表示，去年第4季碳酸鋰平均價格每噸從人民幣10萬元（約1.5萬美元）漲至每噸20萬元（約3萬美元），且漲幅與需求增長匹配。但今年第1季碳酸鋰從每噸人民幣25萬元（約3.7萬美元）漲至每噸50萬元（約7.5萬美元），但新能源車銷量較上期並未出現高增長，這就給電池廠商的庫存帶來了變數。

寧德時代也正因原材料上漲問題，在今年第1季業績報告上交出一份不甚理想的成績單。財報顯示，寧德時代當季總營收為人民幣486.78億元（約73.2億美元），年增153.97%；歸母淨利潤人民幣14.93億元（約2.2億美元），年減23.62%。因「增收不增利」一度引發市場「看衰」其前景。

國泰君安研報指出，2021年電池企業加大上游資源端布局力度，包括青海鹽湖、宜春鋰雲母以及海外資源布局，加上新能源車銷量仍將保持增長，而像在上游原材料有布局的寧德時代等，有望進入盈利修復。

營收 特斯拉 證券

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