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中國推個人養老金制 資本市場注活水

記者黃雅慧／綜合報導
機構分析認為，個人養老金制度的推進將使民眾短期儲蓄逐步轉移至資本市場。（新華社）
機構分析認為，個人養老金制度的推進將使民眾短期儲蓄逐步轉移至資本市場。（新華社）

中國資本市場將迎長線活水。中國證監會就「個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定（徵求意見稿）」向社會公開徵求意見。機構分析認為，個人養老金制度的推進將使民眾短期儲蓄逐步轉移至資本市場，為股市提供增量資金約人民幣2000億元至6000億元（約301億美元至903億美元）。這過程中，資本市場各方，包括商業銀行、證券公司、保險公司等金融機構將有望受益。

「暫行規定」共6章30條，主要規定三方面內容：一是明確基金管理人、基金銷售機構開展個人養老金投資基金業務的總體原則；二是明確個人養老金可以投資的基金產品；三是明確基金銷售機構的展業條件要求。

證券日報報導，中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群表示，該規定具有多重政策效應：首先，作為對今年4月國家出台推動個人養老金發展意見的證券業務政策補充；其次，規範證券基金投資行為，增強個人養老金的資本化、證券化屬性，保障個人養老金的投資安全；最後，更大限度增加個人養老金投資人收益，進一步拓寬養老金投資渠道，增強個人養老金投資多樣性。

中金公司研究部董事總經理李求索分析，對資本市場而言，發展個人養老金制度，有助於加速中國居民資產配置由不動產與存款向金融資產轉移，為資本市場帶來新類型長期資金。他預期2030年中國個人養老金中權益資產比重可能逐步提升至20%左右，為股票市場提供增量資金約為人民幣2,000億元6,000億元。

除了市場有增量活水外，對於金融機構也存在利多。據國信證券研報指出，商業銀行存在帳戶與渠道優勢，而理財公司有望在養老金建設初期取得較快發展，另外保險公司的綜合服務能力將扮演核心角色。

為了優先發展第三支柱養老基金，並將中國龐大的家庭金融資產存量從過去「短炒、賺快錢」的模式中牽引至長期資金，國務院辦公廳於今年4月公布「關於推動個人養老金發展的意見」。這是中國個人養老金制度的首個頂層設計文件，代表中國個人養老金制度正式步入全面發展階段。

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