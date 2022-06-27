北京換新能源車 最高補貼1500美元

北京市26日發布通知，對購買新能源自小客車者，提供人民幣8000元到1萬元補貼。（新華社）

隨中央一聲令下，中國各地政府相繼推出購車補貼，北京 市於26日發布通知，對購買新能源自小客車者，提供人民幣8000元到1萬元（約1200美元到1500美元）的補貼，以促進汽車 消費。

據北京市商務局等七部門發布「北京市關於鼓勵汽車更新換代消費的方案」，內容指出，2022年6月1日至12月31日，自然人車主若報廢或轉出於北京市註冊登記一年以上的乘用車，並於北京新購新能源自小客車，在2023年2月28日前完成掛牌手續者，即享有補貼資格。

金額方面，若轉出或報廢使用一到六年的車輛，新購新能源車，可享人民幣8000元補貼，六年以上車輛可享人民幣1萬元補貼。

另據中新財經報導，在中國八個過去長期實行限購的重點城市中，已有上海、廣州、深圳等五個城市增發購車指標，總指標增加數達16.5萬個，並有多地推出相應的汽車消費刺激政策，讓消費者在購買或置換新車時享有補貼。

以上海為例，今年內新增非營業性客車牌照額度4萬個，在嘉定區等地，也要求汽車廠商進行讓利於民促銷活動，按不同車價，給予人民幣1萬元到2萬元補貼。

廣東省也頒布政策，若報廢或轉出舊車，並新購入新能源汽車，可享人民幣8000元到1萬元補貼，但若新購的是傳統燃油汽車，補貼額則降為人民幣3000元到5000元（約451.5美元到752.5美元）。

中汽協副祕書長陳士華坦言，地方支持新能源汽車力度要大於傳統（燃油）車，這是一個明顯的特點，也反映當前政策風向。

民間方面，上汽大眾、東風日產、長安汽車、吉利等20多家中國合資和自主車企，也紛紛推出補貼、促銷政策，以上汽大眾為例，旗下多款SUV和轎車，可享購置稅全免的優惠。

中國汽車技術研究中心財稅與金融首席專家劉斌指出，中央表態「階段性減徵部分乘用車購置稅人民幣600億元」和「提供新增購車指標」，可謂兩項撒手鐧，預計惠及車輛超過1000萬輛。

中國國務院 總理李克強22日召開國常會時，還繼續加碼政策，宣布進一步釋放汽車消費潛力，包括活躍中古車市場、支持新能源車消費和停車場建設等，預計今年增加汽車消費約人民幣2000億元（約301億美元）。