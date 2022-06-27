穩經濟 人行官員倡議：考慮發特別國債

中國人民銀行貨幣 政策委員會委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴在「中國宏觀經濟論壇季度論壇（2022年中期）」上表示，如要穩定經濟在合理區間，下一步可研究通過貼息支持金融機構開展消費，同時加大財政政策力度，比如考慮發行不計入赤字的特別國債 。

中國證券報報導，王一鳴表示，當前供需還存在較大缺口。儘管基建投資 在專項債發行進度加快的支撐下保持較快增長，但仍然受到項目儲備、資金用途、地方財政收支壓力、化解隱形債務等方面的約束。所以基建投資能不能對沖房地產和製造業投資減緩，還得取決於下一步的政策力度。

王一鳴指出，當務之急要穩住宏觀經濟大盤，努力實現第2季轉正，經濟能夠穩定在合理區間。

就宏觀政策來說，積極的財政政策需要加大力度。比如考慮適當上調赤字水平，進行預算調整。也可考慮增加不計入赤字的特別國債的發行，並與貨幣政策更好地配合，來進一步來推動內需的擴大。

至於貨幣政策，王一鳴認為，當前貨幣市場流動性是充裕的，而需求的收縮，融資需求的下降，才是問題的關鍵，所以本源上還是需求的問題。

因此，他建議下一步可以研究通過貼息來支持金融機構開展消費、信貸業務。通過政府適當補貼、金融機構適當讓利來發放低息的、免息的消費信貸來推動消費。