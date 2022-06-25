出口反彈不及預期 上海貨櫃航運價格回落

上海解封後整體出口貨量並未如預期的出現暴增，導致運價持續下跌。圖為上海洋山深水港貨櫃碼頭。中新社

上海出口集裝箱運價指數 近一個月持續回落，6月17日發布的本期指數為4,221.96，較前期下跌11.35。財新網指出，根據上海航運交易所數據，17日當周，上海港出口至美西和美東基本港市場運價（包含附加費）分別為每箱7,489美元和10,073美元，較上月同期下降5.1%、4.6%。

報導稱，全球最大海運物流公司德迅集團22日的報告顯示，6月下旬以來，中美航線 出口貨量反彈低於預期，中歐航線艙位箱源相對寬鬆，上海解封後整體出口貨量平穩，但預期的出口高峰並沒有隨之而來，市場旺季信號不明顯。

一名貨運代理公司人士告訴財新網，6月底至10月之間應是傳統出貨旺季。目前出口反彈不及預期，是受到供需雙面的影響。

供應端，上海復工後，製造業產能恢復還需要時間。此前疫情 管控影響物流效率，長三角地區化工、汽車等行業原材料普遍短缺。

該人士還表示，需求端情況更難預測。目前，歐美通膨嚴重，對消費產生抑制作用。消費結構上，也轉變為度假型、服務型。

「歐美人現在都出去度假，不宅在家裡了。前兩年因為疫情，海外囤貨需求很猛，多為居家消費。但現在已經囤的貨又和新的消費需求類型不匹配，去庫存需要比較長的時間。」他預計，2022年出貨旺季會比較溫和。

財新網指出，過去一年，中美航線需求持續旺盛。2020年疫情前，從上海運輸一只40呎貨櫃到美國，海運費僅約1,500美元，但2021年8月一度漲至2.5萬美元，暴漲近16倍。

但近期中美海運運價已從高位回落。中信期貨21日的報告分析，美國港口擁堵整體緩解，遠東—美西航次時間回落至30天以內。後續歐美需求受通膨壓力加大、零售商庫存較高影響，進口節奏預計繼續放緩。

若第3季無極端天氣和港口擁堵嚴重惡化的擾動，三季度集裝箱航運市場可能不會出現明顯旺季。

不過報導也指出，6月17日當周，上海出口集裝箱運價指數為4,221.96點，雖較年初5,094.36的高點下降17%，仍較去年同期上漲11%。

港口方面，前述貨代公司人士表示，近期全球最大貨櫃港—上海港仍有輕微擁堵，但主要是因為清除之前因疫情滯港的貨物。

銀河期貨22日報告稱，上海港因前期上海封控導致港口積壓的貨物可能需要1到2個月時間去化。目前中國出口貨櫃發運量正逐漸恢復，加上歐美耶誕節備貨旺季提前到來，7月前後發運量可望出現反彈。但因目前多家零售商庫存高企，預計發運量反彈高度將有限。