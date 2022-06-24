我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

上海特斯拉廠暫停工 7月將進行升級擴產

記者林宸誼／綜合報導

路透報導，一份特斯拉內部備忘錄顯示，特斯拉計畫在7月前兩周暫停在上海超級工廠的大部分生產，以對工廠進行升級擴產，升級完成後，特斯拉計畫在7月底讓該工廠的產能達到新紀錄，接近每周2.2萬輛的生產目標。

每日經濟新聞報導，特斯拉中國相關負責人僅回覆稱：「不予置評」。

公開數據顯示，2021年特斯拉上海超級工廠共交付48.41萬輛汽車，年增235%，占特斯拉年度全球總交付量的51.7%。今年第1季，特斯拉累計交付新車超31萬輛，年增68%。

而特斯拉中國今年前3月批發銷量累計約18.22萬輛，佔特斯拉總銷量的59%。這代表特斯拉全球銷量中，有近六成來自中國市場。

特斯拉公司全球副總裁陶琳日前公開對外表示，上海超級工廠正在持續成為特斯拉最重要的出口基地和生產中心。2021年，上海工廠向全球用戶交付超過48萬輛純電動汽車，貢獻特斯拉全球交付量的半壁江山。

今年5月1日，特斯拉在遞交給上海臨港區的一封感謝信中就曾透露，公司計畫在上海工廠當前園區附近，另建一座新工廠以擴大產能，新工廠預計將生產Model 3和Model Y車型，年產能為45萬輛。

上海超級工廠完成擴建後，將助力特斯拉將上海工廠的總產能提升至每年100萬輛，從而將上海超級工廠打造為特斯拉全球最大的汽車出口中心。

自6月中旬以來，特斯拉上海超級工廠每周生產1.7萬輛Model 3和Model Y。特斯拉相關工作人員表示，特斯拉上海超級工廠正常生產情況下，年產能已達到45萬輛。

特斯拉 汽車

上一則

寧德時代新電池 叫陣對手特斯拉

下一則

通膨高漲 歐洲景氣六月急降溫

延伸閱讀

特斯拉暫停上海工廠7月前兩周生產 擬升級擴產

特斯拉暫停上海工廠7月前兩周生產 擬升級擴產
路透：特斯拉上海廠將暫停多數生產兩周 拚升級衝產量

路透：特斯拉上海廠將暫停多數生產兩周 拚升級衝產量
馬斯克：特斯拉新廠是燒錢高爐 損失數十億元

馬斯克：特斯拉新廠是燒錢高爐 損失數十億元
特斯拉要裁多少人？ 馬斯克：3個月縮減受薪員工人數10%

特斯拉要裁多少人？ 馬斯克：3個月縮減受薪員工人數10%

熱門新聞

支持者誇稱比特幣可規避法幣通貨膨脹風險，但現在通膨果真扶搖直上，加密幣價格卻反而崩跌，倒是美元匯價勁升。路透

克魯曼戳破加密幣抗通膨迷思、揭密比特幣崩跌原因

2022-06-19 08:59
美國去年已將六月節（Juneteenth）列為聯邦假日，美國股市也配合監管機關休假，周一休假一日。美聯社

為什麼美股今天休市？原因是這個

2022-06-20 06:35
經濟衰退的機率大增，各行各業都受衝擊。圖為2020年疫情初起時，全美各地掀起的關門潮。(Getty Images)

提早判斷美經濟衰退來臨 3個指標要注意

2022-06-21 21:08
比特幣18日下午賣壓狂湧，盤中跌破2萬美元大關，乙太幣也同步狂瀉，失守1,000美元關卡。路透

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

2022-06-18 07:11
桑默斯向Fed獻策：我們需要五年失業率高於5％才能遏制通貨膨脹。路透

與拜登通過電話 桑默斯說失業連5年超過5%才能遏制通膨

2022-06-20 19:08
美國聯準會（Fed）15日一口氣提高利率0.75個百分點，宣示力抗通膨的決心。但有觀察家擔心，Fed在美國成長力道快速減弱之際大舉收緊貨幣政策，可能繼去年誤判通膨情勢之後，又抓錯經濟大方向。 歐新社

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

2022-06-16 07:08

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼