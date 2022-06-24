台達電進軍第三代半導體 斥資1064億美元成立籌備處

台達電揮軍半導體領域，23日宣布斥資新台幣3.2億元（約1064億美元）成立碇基半導體籌備處，鎖定最夯的第三代半導體，從設計端切入，未來不排除再引進合作夥伴加入，壯大實力。

第三代半導體具高效率、低能耗、散熱快等特性，是5G 、低軌衛星、高速運算、電動車 等當紅應用必備的零組件，吸引眾多大咖加入，不僅台積電 、聯電、世界、漢磊、嘉晶等台灣知名半導體製造廠都投入，矽晶圓三哥環球晶也未缺席，IC設計業者也逐步導入第三代半導體材料發展快充等應用晶片。

法人解讀，台達電以全球電源供應器龍頭之姿，加入第三代半導體行列，雖然初期僅先投資3.2億元成立「籌備處」，但意義重大，凸顯第三代半導體後市受到國際大廠高度期待。

台達電表示，將先成立碇基半導體，進入先端電源技術與第三代半導體的研究開發與相關產品生產與銷售，未來希望藉由掌握上游端設計，提供關鍵半導體零組件，掌握第三代半導體應用趨勢，未來不排除引進半導體相關策略合作夥伴加入。

台達電指出，碇基半導體暫定資本額新台幣4億元（約1331億美元），台達電持股八成，其餘股權由旗下子公司台達資本、創始員工認購各半。碇基半導體主要掌舵的關鍵人物為台達資本董事長劉亮甫，以及原台達電先進元件與模組事業部主管邢泰剛。

台達電發言人、永續長周志宏表示，台達電內部已有團隊研究第三代半導體多年，也有很多相關產品，尤其台達電是全球電源供應器龍頭，擁有龐大出海口，過去很多量能都在終端應用，這次藉由成立碇基半導體，希望進一步掌握上游設計端研發，透過與終端客戶緊密合作，了解使用情境，掌握第三代半導體發展趨勢。

據了解，碇基半導體初期鎖定600伏電源供應器等產品，外界看好，隨著5G通訊、電動車、高效率電源等新興應用對功率元件效能需求提高，由於氮化鎵（GaN）與碳化矽（SiC）在耐高溫、高電流環境下仍有極佳效能，加上全球開始重視碳排問題，高能效、低能耗的氮化鎵及碳化矽成為第三代半導體的新世代商機。

台達電董事長海英俊在今年2月法說會回覆法人提問，如何看待第三代半導體趨勢時表示，第三代半導體的充電優勢是市場關注焦點，產業非常關心此技術的發展，包括電動車、電源都有客戶在談第三代半導體應用技術，不過，該技術有其優點，但仍存在安全、可靠性隱憂及成本等問題，公司不會落於人後，內部都有技術研發團隊開發中。