人行：貨幣政策 不搞大水漫灌 不超發貨幣、不透支未來

人行副行長陳雨露。（新華社）

中國官方指出穩定的宏觀槓桿率除了支持實體經濟發展，同時也穩定了經濟。據澎湃新聞報導，中國央行 副行長陳雨露23日在「中國這十年」主題記者會上表示，縱向來看，中國以溫和可控的宏觀槓桿率增幅，支持實現較高增長，較低通膨和較多就業 的優化組合；橫向來看，中國以相對少的新增債務支持了經濟較快的恢復，宏觀槓桿率的增幅明顯低於其他主要經濟體。

陳雨露介紹，中國宏觀槓桿率到2021年末是272.5%，較2016年末上升23.9個百分點，也就是說5年年均上升是4.8個百分點。2016年到2021年這5年，中國國內生產總值（GDP）年均增速大約6%，消費者物價指數（CPI）年均漲幅約2%，平均每年新增城鎮就業超過1300萬人。

另一方面，各主要國家央行普遍採取超寬鬆的刺激政策來應對因疫情 爆發而來的經濟衰退，引發宏觀槓桿率大幅上升。陳雨露表示，中國以相對較少的新增債務支持了經濟較快的恢復，宏觀槓桿率的增幅明顯低於其他主要經濟體。

陳雨露指，2021年末國際清算銀行統計的全部報告國家的槓桿率平均值落在264.4%，比2019年末高18.3個百分點，相較之下，中國該數據是16.5個百分點，「這體現出中國不搞大水漫灌，不超發貨幣，不透支未來的宏觀政策取向。」

陳雨露表示，在穩槓桿同時，中國經濟表現繼續保持領先，通膨總體可控。2020年到2021年，中國經濟兩年平均增速5.1%，比美國、日本和歐元區分別高4.1、6.6和5.7個百分點，通膨水平也明顯低於主要發達經濟體。「所以總的來看，近年來中國宏觀調控政策是有力有度有效的。宏觀槓桿率總體實現了穩字當頭，確保國民經濟運行在合理的區間，也為全球經濟增長做出積極的貢獻，成為全球經濟的重要動力源和穩定器。」他總結說道。