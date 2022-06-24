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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

人行：貨幣政策 不搞大水漫灌 不超發貨幣、不透支未來

記者黃雅慧／綜合報導
人行副行長陳雨露。（新華社）
人行副行長陳雨露。（新華社）

中國官方指出穩定的宏觀槓桿率除了支持實體經濟發展，同時也穩定了經濟。據澎湃新聞報導，中國央行副行長陳雨露23日在「中國這十年」主題記者會上表示，縱向來看，中國以溫和可控的宏觀槓桿率增幅，支持實現較高增長，較低通膨和較多就業的優化組合；橫向來看，中國以相對少的新增債務支持了經濟較快的恢復，宏觀槓桿率的增幅明顯低於其他主要經濟體。

陳雨露介紹，中國宏觀槓桿率到2021年末是272.5%，較2016年末上升23.9個百分點，也就是說5年年均上升是4.8個百分點。2016年到2021年這5年，中國國內生產總值（GDP）年均增速大約6%，消費者物價指數（CPI）年均漲幅約2%，平均每年新增城鎮就業超過1300萬人。

另一方面，各主要國家央行普遍採取超寬鬆的刺激政策來應對因疫情爆發而來的經濟衰退，引發宏觀槓桿率大幅上升。陳雨露表示，中國以相對較少的新增債務支持了經濟較快的恢復，宏觀槓桿率的增幅明顯低於其他主要經濟體。

陳雨露指，2021年末國際清算銀行統計的全部報告國家的槓桿率平均值落在264.4%，比2019年末高18.3個百分點，相較之下，中國該數據是16.5個百分點，「這體現出中國不搞大水漫灌，不超發貨幣，不透支未來的宏觀政策取向。」

陳雨露表示，在穩槓桿同時，中國經濟表現繼續保持領先，通膨總體可控。2020年到2021年，中國經濟兩年平均增速5.1%，比美國、日本和歐元區分別高4.1、6.6和5.7個百分點，通膨水平也明顯低於主要發達經濟體。「所以總的來看，近年來中國宏觀調控政策是有力有度有效的。宏觀槓桿率總體實現了穩字當頭，確保國民經濟運行在合理的區間，也為全球經濟增長做出積極的貢獻，成為全球經濟的重要動力源和穩定器。」他總結說道。

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