鴻海擬在印度生產電動車

市場傳出，鴻海 考慮在印度 生產電動車 ，這是分散全球布局的一環，將自家亞洲製造供應鏈延伸至中國以外地區，這也是去年鴻海結盟Gogoro，協助Gogoro在印度建立生產線之後，鴻海在印度電動車布局，由兩輪進一步擴大到四輪。

鴻海22日不回應市場傳聞。鴻海旗下富士康iDPBG鄭州廠在端午節前後，派出20多名幹部到鴻海印度廠傳授經驗，強化印度供應鏈布局，由於鄭州廠是iPhone最大生產基地，外界預期，鴻海正強化印度製造的iPhone量產能力。目前看來，鴻海不僅在印度對製造iPhone有興趣，對製造電動車也展現高度興趣。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海在印度耕耘十多年，目前國際環境也看到很多其他廠商或是不同產業，都加大印度投資力道，這是一大趨勢，鴻海在印度持續推動半導體合作可能性，同時也會有當地化產品在印度建構起來，將加快印度供應鏈建構，因為疫情影響擴大，短鏈生產將是趨勢。

印度經濟時報報導，消息人士表示，除越南、印尼等東南亞國家之外，鴻海旗下電動車公司鴻華先進考慮在印度生產電動車。

目前鴻海在印度清奈附近有一座獨資工廠生產iPhone，也有一家子公司Bharat FIH，主要為小米等中國品牌生產手機。知情人士說，鴻海對手機以外的產品感興趣。

印度經濟時報引述消息人士透露，泰米爾納德邦政府希望鴻海能擴大投資，「他們已表達對電動車製造感興趣，因此我們告知他們，泰米爾納德邦是好去處」。

另一名知情政府官員表示，鴻海也關注印度市場對電動車的潛在需求；「鴻海起初沒計劃在印度生產，但最近鴻海一直研究印度車市，考慮進軍印度、越南及印尼，為其他市場擴大製造基地。」

印度汽車經銷商協會聯合會（FADA）的數據顯示，2022年度印度電動小客車的銷量激增1.5倍至1.78萬輛，凸顯印度對電動車的需求強勁。

本月泰國投資促進委員會才宣布，已批准鴻海與泰國國家石油集團（PTT）合資成立電動車公司，這家公司價值361億泰銖（約10.4億美元）。