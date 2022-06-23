台股斷頭賣壓湧現 鋼鐵、光電、航運逼近臨界點

市場震盪劇烈，台股 22日重挫380點收1萬5347點，融資 擔保維持率大幅降至142.5%，為一年來最低，市場融資追繳令箭在弦上，斷頭賣壓湧現，融資餘額減台幣51.1億元至台幣2141億元（約71.87億美元）。

上市鋼鐵、光電、航運指數 22日融資維持率降至131.4%、133.9%、135.2%為集中市場前三低，逼近斷頭臨界點130%。

經濟衰退風險與美國聯準會主席鮑爾國會聽證會在即，台股22日回吐前一日漲幅，造成大盤融資餘額維持率由21日147.6%下降5.1個百分點至22日142.5%，融資餘額台幣2141.1億元，跌破去年5月17日台幣2145.8億元的前波低點，並創去年3月8日台幣2118億元以來最低。

影響所及，已是蠢蠢欲動的融資追繳令萬箭齊發，盤面融資斷頭賣壓湧現，以類股指數來看，上市鋼鐵、光電、航運指數已近逼斷頭臨界點，其中，大成鋼、中鴻、燁輝、新光鋼等逾五成的鋼鐵股融資維持率低於130%。

航運股追繳與斷頭壓力更是直線上升，在近日修正下，本周以來跌幅達10%，為集中市場中跌幅最大類股，其融資餘額本周以來減7萬張，減少張數僅次電子類10萬張；指標股長榮、陽明、萬海本周以來融資餘額各減少3.4萬、1.9萬、5730張，融資維持率各為127.4%、138.2%、128.6%，長榮、萬海融資維持率皆跌破130%。

兆豐投顧董事長李秀利指出，航運等個股除權息前多見融資斷頭賣壓，除了不耐久盤的壓力之外，也因「假除權息」制度影響，即除權息前，維持率的成交價已提前使用為除權息的參考價作為成交價，加上目前行情走跌，使得融資出現追繳，甚至斷頭，所以近來應留意高融資個股在除權息前的融資賣壓。

現時情況不比以往，股市面臨不少島內政經利空壓力，走升空間有限，低點則幾度跌破，李秀利提醒，目前大盤融資維持率雖不及斷頭臨界線130%，但已降至比去年台股低點時還低，等到融資維持率接近140%時，預期會有更多融資多殺多的情況，近來若是將航運股等低融資維持率族群作為主要持股，應考慮調節部位，避免走勢下探帶來的斷頭風險。