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經濟維穩 李克強再出招 預計今年汽車消費衝2000億人民幣

記者陳政錄／ 綜合報導
支持新能源車消費業也是中國國務院總理李克強重要政策之一。圖為工作人員在特斯拉上海超級工廠內作業。 （新華社資料照片）
支持新能源車消費業也是中國國務院總理李克強重要政策之一。圖為工作人員在特斯拉上海超級工廠內作業。 （新華社資料照片）

中國國務院總理李克強繼續出招維穩經濟。據央視報導，李克強22日主持召開國務院常務會議，會議表示，要進一步釋放汽車消費潛力，包括活躍中古車市場、支持新能源車消費、支持停車場建設等，「政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約人民幣2000億元（約298.4億美元）。」

據央視報導，李克強22日主持國務院常務會議，部署繼續做好防汛救災工作，切實保障人民群眾生命財產安全，以及進一步部署確保全年糧食豐收和確定加大汽車消費支持的政策，決定完善自然科學基金資助體系的措施。

會議還指出，要深化國家自然科學基金改革，加大基礎研究、應用基礎研究等投入，吸引企業協同研究，深化國際科研合作。

在進一步釋放汽車消費潛力方面，會議指出，一是活躍二手車（中古車）市場，促進汽車更新消費，並對小型非營運二手車，8月1日起全面取消遷入限制，10月1日起轉移登記實行單獨簽注、核發臨時號牌。二是支持新能源汽車消費，車購稅應主要用於公路建設，並考慮當前實際研究免徵新能源汽車購置稅政策延期問題。三是完善平行進口政策，支持停車場建設。

會議指出，政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約人民幣2000億元。

糧食方面，會議表示，面對當前複雜嚴峻、通脹嚴重的國際環境，必須著力辦好自己的事。會議強調，穩物價對穩經濟大盤至關重要，糧食穩產增產是穩物價、提升糧食保障能力的關鍵舉措，也有利於世界糧食市場穩定。

會議指出，今年中國夏糧小麥增產豐收已成定局、質量好於常年，雜糧雜豆產量略增，油菜籽產量明顯增加，玉米等夏播已近八成，早稻和秋糧長勢良好，這來之不易，為全年糧食穩產提供了堅實支撐。

汽車 國務院 李克強

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