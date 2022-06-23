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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

召開深改會 習近平：平台支付金融全部納入監管

記者林宸誼／綜合報導
中國國家主席習近平表示，要依法依規將平台企業支付和其他金融活動全部納入監管。（新華社）
中國國家主席習近平表示，要依法依規將平台企業支付和其他金融活動全部納入監管。（新華社）

中國國家主席習近平22日表示，要依法依規將平台企業支付和其他金融活動全部納入監管，以服務實體經濟為本，堅持金融業務持牌經營，健全支付領域規則制度和風險防控體系，強化事前事中事後全領域監管。

新華社報導，習近平22日主持召開中央全面深化改革委員會會議時指出，要強化金融控股公司監管和平台企業參控股金融機構監管，強化互聯網存貸款保險、證券、基金等業務監管。

習近平在主持會議時強調，數據基礎制度建設事關國家發展和安全大局，要維護國家數據安全，保護個人信息和商業秘密，促進數據高效流通使用、賦能實體經濟，統籌推進數據產權、流通交易、收益分配、安全治理，加快構建數據基礎制度體系。

要推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源，健全監管規則，保障支付和金融基礎設施安全，防範化解系統性金融風險隱患，支持平台企業在服務實體經濟和暢通國內國際雙循環等方面發揮更大作用。

習近平指出，中國具有數據規模和數據應用優勢，推動出台數據安全法、個人信息保護法等法律法規，積極探索推進數據要素市場化，加快構建以數據為關鍵要素的數位經濟，取得積極進展。

他表示，要建立數據產權制度，推進公共數據、企業數據、個人數據分類分級確權授權使用，建立數據資源持有權、數據加工使用權、數據產品經營權等分置的產權運行機制，健全數據要素權益保護制度。

同時要建立合規高效的數據要素流通和交易制度，完善數據全流程合規和監管規則體系，建設規範的數據交易市場。要完善數據要素市場化配置機制，更好發揮政府在數據要素收益分配中的引導調節作用，建立體現效率、促進公平數據要素收益分配制度。

習近平 貸款 保險

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