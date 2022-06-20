我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

舊金山遠距辦公多 全國唯一租金比疫情前還低城市

西南快速通道 鄭渝高鐵運營 北京-重慶最快6小時46分

中國新聞組／綜合報導
鄭渝高鐵20日全線貫通運營，圖為重慶首發列車。（ 新華社）
鄭渝高鐵20日全線貫通運營，圖為重慶首發列車。（ 新華社）

中國國家鐵路集團有限公司6月18日發布消息稱，6月20日，鄭州至重慶高速鐵路實現全線貫通運營，北京、鄭州至重慶最快僅需6小時46分、4小時23分。

中通社報導，鄭渝高鐵北起河南省鄭州市，南至重慶市，途經河南、湖北、重慶三省市，全長1068公里。重慶北至萬州北段於2016年11月28日開通；鄭州東至襄陽東段於2019年12月1日開通。本次開通的襄陽東至萬州北段全長434公里。

鄭渝高鐵全線開通運營後，鐵路部門將按照日常線、周末線、高峰線安排列車開行，襄萬段單日最高開行動車組列車106列，北京、天津、太原、鄭州、武漢等多地至重慶將開行直達動車，北京、鄭州、武漢至重慶最快分別6小時46分、4小時23分、4小時57分可達。

鄭渝高鐵是中國八縱八橫高鐵網的重要組成部分，形成了西南地區外出的又一快速客運通道，串聯起嵩山少林寺、襄陽古隆中、神農架原始森林、奉節白帝城、巫山小三峽等眾多著名旅遊景點。鄭渝高鐵全線貫通，將進一步完善華中、西南地區鐵路網結構，極大便利沿線民眾出行，促進旅遊資源開發和產業發展，更好推動地區物流發展，加快中原城市群、成渝雙城經濟圈發展。

鄭州 北京 河南

上一則

東亞熱軋鋼捲價 跌至14個月新低

下一則

上海解封重回正軌 外商服飾磨拳擦掌

延伸閱讀

北京、武漢、南京等多城 入境隔離縮短為「7+7」

北京、武漢、南京等多城 入境隔離縮短為「7+7」
亞洲最大鐵路樞紐車站 北京豐台站今起開通營運

亞洲最大鐵路樞紐車站 北京豐台站今起開通營運
赫爾辛基大學結束與北京合約 關閉校內孔子學院

赫爾辛基大學結束與北京合約 關閉校內孔子學院
水都蒸發...河南熱成「可南」 鄭州16日最高溫飆破40℃

水都蒸發...河南熱成「可南」 鄭州16日最高溫飆破40℃

熱門新聞

史坦普500指數13日跌至年內新低，收盤跌入熊市區域，在本周聯準會召開重要會議之前，人們對經濟衰退的擔憂加劇。Getty Images

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

2022-06-13 16:40
彭博分析師預測，特斯拉的電動車全球銷售龍頭寶座可能只能維持到2024年，因為福斯汽車正急起直追。 美聯社

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

2022-06-15 09:37
溫蒂漢堡的小女孩是創始人的女兒。（路透）

溫蒂漢堡logo代言人是創始人女兒，他對此深感後悔

2022-06-12 20:42
馬斯克。(Getty Images)

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

2022-06-15 00:22
美國聯準會（Fed）15日一口氣提高利率0.75個百分點，宣示力抗通膨的決心。但有觀察家擔心，Fed在美國成長力道快速減弱之際大舉收緊貨幣政策，可能繼去年誤判通膨情勢之後，又抓錯經濟大方向。 歐新社

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

2022-06-16 07:08
美國聯準會主席鮑爾一個月前表示央行未積極考慮升息三碼，市場擔心他本周可能改變態度。美聯社

聯準會本周可能必須做 1994年以來沒做過的事

2022-06-13 19:06

超人氣

更多 >
封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚
中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華

中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功