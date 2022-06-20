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消費轉熱 618購物節傳捷報看見中國復甦訊號

記者陳政錄／綜合報導
京東19日凌晨公布618購物節期間戰報指出，該平台累計下單金額達人民幣3793億元，創歷史新高。 （新華社）
京東19日凌晨公布618購物節期間戰報指出，該平台累計下單金額達人民幣3793億元，創歷史新高。 （新華社）

中國電商年中慶「618」登場，今年在疫情衝擊下，經濟失速消費力疲弱，但各家電商首日捷報頻傳，京東平台陸續有商家「首戰40分鐘達成去年首日成交額」、「小米首日銷售額已達人民幣150億元（約22.4億美元）」等。21世紀經濟報導，引述分析人士稱，今年618多了一層不同的意義，在疫情等因素對消費的衝擊下，購物節除了提振消費，也是中國消費信心恢復，製造、流通等產業好轉的證明。

而在中國各地搶攻618購物節商機前，中國5月社會消費品零售總額年減6.7%，因此在各家平台交出象徵「復甦」的成績單後，中國學者認為，當前消費正有序恢復，除線上外，線下「煙火氣」（意指民眾恢復正常生活）也正在回歸，其中，平台供應鏈朝數位化發展，將成為行業未來的發展方向。

中國國務院發展研究中心前副主任張軍擴表示，由於疫情防控各項封控措施實施，物流不暢成上半年經濟發展面臨最突出問題之一。

因此，京東今年首次公布「織網計畫」成果，是以43座「亞洲一號」型智慧物流園區，和全中國約1400個倉庫為核心的多層級物流基礎設施和倉配網路。

另截至6月，京東自營海外倉面積實現年增100%，國際供應鏈網路觸達近230個國家和地區，並推動綠色低碳等。

中國貿促會研究院副院長趙萍表示，新型實體企業的數位能力，將有效帶動供應鏈上下游實現數字化轉型和網路化、智慧化發展，幫助中小微商家突破資金、技術、市場、人才等方面的制約，有助於提升供給質量，引領消費升級。

中國國家信息中心首席信息師張新紅說，數位化供應鏈的作用體現在提升效率、提升能力、發現新需求、創造新價值等多個方面。

供應鏈 疫情 電商

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