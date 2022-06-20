無法取錢或轉帳 中國村鎮銀行連環爆雷

河南 、安徽等多家村鎮銀行，發生儲戶存的錢卻無法取錢或轉帳，還有異地存款的儲戶想到現場提錢，卻發現通行的健康碼 變成紅碼，根本無法出門查帳。存在村鎮銀行的錢到底去了哪裡？河南省許昌市公安 局18日發布，村鎮銀行的大股東─河南新財富集團涉嫌嚴重犯罪，警方已抓獲嫌疑人，查封凍結資產，要追贓挽損。

中國的村鎮銀行跟農村商業銀行不同，村鎮銀行主要在農村提供金融服務，業內人士形容「叫個代辦點都過了，卻因為打著銀行的旗號，才誘使許多人上當受騙。 」

4月18日起包括河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行，以及位於安徽的固鎮新淮河村鎮銀行等，接連公告系統升級，存戶卻發現存在銀行的錢無法取現。

微博陸續出現控訴，浙江溫州商人葉峰在村鎮銀行存了人民幣4000萬元（約600美元），要周轉錢卻取不出來，眼看事業瀕臨危機；單親母親李玲辛苦攢下人民幣24萬元（約3.5萬美元）卻「不翼而飛」，拾荒的母親轉給她「撿瓶子和紙盒」換來的人民幣100元，讓她不致斷炊；安徽宿州的單親母親徐麗萍，省吃儉用供女兒讀完大學，卻取不出錢給母親治療尿毒症。據統計，影響的涉及約40多萬儲戶。