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中國數位文化產業 按下發展加速鍵

中國新聞組／綜合報導

科技的力量日新月異，文化的魅力歷久彌新，科技與文化的融合讓數位文化產業應運而生。17、18日在北京舉辦的第六屆中關村數字（數位）文化產業國際峰會上，與會專家指出，近年來，中國數位文化產業發展按下「加速鍵」。數位文化產業發展需順應數位產業化和產業數位化趨勢，為文化建設築牢「數位基石」。

新華社報導，這些年隨5G+8K、人工智能、區塊鏈等技術發展，文化消費新場景不斷解鎖，新興業態催生，數位文化資源規模化、集成化提速，數位文化產業發展強勁。

中國國家統計局數據顯示，去年中國全國規模以上文化及相關產業中，數位文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類實現營業收入3兆9623億元人民幣（約5940億美元），比上年增長18.9%；兩年平均增長20.5%。

與會專家表示，十年來，中國文化產業發生巨大的結構變遷，步入以數位文化產業為主要特徵的新時代。從2020年「推動數位文化產業高質量發展」提出，到2021年「實施文化產業數位化戰略」寫入「十四五規劃」，再到今年5月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推進實施國家文化數字化戰略的意見》，數位文化產業的重要性不斷凸顯。

在中國科學院大學經濟與管理學院特聘教授、歐洲科學院院士吳德勝看來，數位文化產業有兩條發展路徑：沿著新業態，創造性地發展出新的領域；從傳統路徑出發，進行升級換代式的改造。

韓國文化產業振興院北京代表處首席代表尹鎬辰表示，數位文化產業發展的未來圖景將圍繞「融合」和「虛擬現實」展開。

北京 國務院 人工智能

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