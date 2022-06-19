疫情衝擊消費 中國618購物節現市場疲態？

京東「618」電商節的廣告出現在北京的一個公車站。（取材自BBC中文網）

新冠肺炎疫情 衝擊經濟，中國近幾個月零售數據疲弱，外界關注今年「618」購物節消費情況，從中觀察中國消費復甦情況。今年京東618再創新高，截止18日晚上23:59，累計下單金額超3793億元（人民幣，下同，約564.7億美元），按年增長10.3%。不過，這一增長幅度，較去年的27.7%大幅放緩，並為歷史新低。

據英國廣播公司（BBC）中文網，連同去年「雙十一」顯現出增長疲態，類似的中國全民狂歡的購物盛會，已告別超高增長時期。

報導指出，本屆的「618」有兩個背景值得關注：一是疫情帶來封城 措施，令物流大受擾動，短時間內爆發的快遞量將加劇物流壓力；二是中國經濟因為第二季的封城而受打擊，以消費受損最重，需要借助「618」提振消費市場。

新華社報導也稱，和往年相比，今年「618」更多了一層不尋常的意義。在疫情等因素對內需造成嚴重衝擊下，「618」不僅成為提振消費的重要抓手，更是對消費復甦成色的一次檢驗。

不過，據澎湃新聞，儘管618銷量好於預期，但有商家說賺不到錢。江蘇蘇州一間襯衫廠的總經理表示，「看上去熱熱鬧鬧在出貨，但是賺不到什麼錢，利潤 都被庫存影響了」，其稱假如有10%利潤，庫存成本卻高達40%，實際還有所虧損。

上海速爾電商總監聶偉表示，今年618銷售數據，按年上漲40%。但受疫情影響，4月該公司的銷量按年下滑70%。利潤下滑、庫存積壓......疫情影響了整個供應鏈，從而波及多地。聶偉表示，今年利潤和往年相比持平。「物流和倉儲的成本很高，拉低了銷量帶來的增長。」

報導又指，今年參與「618」的商家的目標，從過去「促銷售、樹口碑」，變為目前的「求生存」。

溫州德賽鞋業總經理張文傑表示，「只要能熬過去，哪怕只能保本、或是虧一點都沒關係，這是很多企業參加618的心態：活下來就好」。他說，原本快遞成本約5元，現在達到6至7元，差不多上漲兩成，鞋皮、鞋底等原材料成本上升兩成至五成不等；員工薪酬、營銷支出壓力未能減輕。

相比實體店，線上電商幾乎成了商家唯一傾瀉庫存的渠道，也成救命稻草。他指，隨著疫情好轉，整體銷量好起來了，物流運轉也逐漸加快，但能否覆蓋虧損還不好說。而該公司今年618銷量按年增長超過兩倍。

新華社引述中國宏觀經濟研究院研究員王蘊說，從中長期看，隨著經濟發展和居民收入穩步增長，消費向品質型、多樣化升級趨勢不會改變，消費潛力足、韌性強的特點沒有改變，消費對經濟循環的牽引帶動作用將進一步增強。