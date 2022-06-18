我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

搶著領錢？上海多家銀行人潮爆滿 有人凌晨2點就排隊

特派記者林宸誼／上海即時報導
上海多家銀行採取每天發放號碼牌限流方式排隊，造成老人凌晨2點就要排隊取號，圖為徐匯區某家銀行門口。記者林宸誼／攝影
上海多家銀行採取每天發放號碼牌限流方式排隊，造成老人凌晨2點就要排隊取號，圖為徐匯區某家銀行門口。記者林宸誼／攝影

儘管6月1日起，上海解封後各家銀行的據點逐步恢復營業，但在疫情防控考量下，各家銀行採取每天發放號碼牌限流方式辦理業務，一度造成有老人凌晨2點就開始在銀行外排隊，就只為領號碼牌。

與台灣超商可以現金繳交水電費，或是透過設在超商的自動提款機（ATM）設備轉帳提款等業務；在中國這些都要到營業據點辦理，加上中國老人比較少透過手機線上繳費，所以習慣親自臨櫃辦理。

在徐匯區天鑰橋路某家銀行據點，窗口辦理業務每天只發放40個號碼牌，而提款機時好時壞，附近居民尤其是老人們，存錢、領錢、轉帳，甚至繳交水電燃氣費，來來回回好多天，還是無法辦理。

另一家銀行支行門口倒是沒有人排隊，但兩名工作人員和紅龍圍起來的警戒線已經攔住了入口，工作人員表示，今天的號碼已全部發完，而該據點每天上午下午各開放2個半小時，中午11時30分至下午1時30分是消毒時間。

工作人員指出，為了避免人員聚集，銀行採取了發放號碼的方式限流，上午下午各30個號，60個號於上午開門時一併發完。

為何要限號辦理業務，銀行客服人員表示，這是應對目前防疫的管理方式，限號放號的數量，幾乎就是每天窗口接待能力的飽和數，限號發完就是要請民眾，不要排隊等待了，這樣也可以盡量減少人員聚集，而造成的疫情防控風險。

銀行客服建議，老人可請家屬代為線上辦理，或透過據點提款機設備操作。

上海多家銀行採取每天發放號碼牌限流方式排隊，造成老人凌晨2點就要排隊取號，圖為徐...
上海多家銀行採取每天發放號碼牌限流方式排隊，造成老人凌晨2點就要排隊取號，圖為徐匯區某家銀行已發放完號碼牌，沒有人排隊。記者林宸誼／攝影

超商 疫情 手機

上一則

通膨居高不下 都怪食品、能源、住房 直接影響主觀看法

下一則

美股寫下2020最大單周跌幅 通膨難滅殺 衰退魅影恐先至

延伸閱讀

滬爆取錢潮 凌晨2點就排隊 老人們叫苦 「拿點錢像這樣太不像樣了」

滬爆取錢潮 凌晨2點就排隊 老人們叫苦 「拿點錢像這樣太不像樣了」
蔡少芬傳離滬搬回香港 中港擁9房被封「樓后」

蔡少芬傳離滬搬回香港 中港擁9房被封「樓后」
伊州州務卿辦公室外展流動服務團隊 便民更換ID/駕駛執照服務大受歡迎

伊州州務卿辦公室外展流動服務團隊 便民更換ID/駕駛執照服務大受歡迎
上海石化爆炸烈焰直衝天際、飄刺鼻氣味 已知1死

上海石化爆炸烈焰直衝天際、飄刺鼻氣味 已知1死

熱門新聞

史坦普500指數13日跌至年內新低，收盤跌入熊市區域，在本周聯準會召開重要會議之前，人們對經濟衰退的擔憂加劇。Getty Images

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

2022-06-13 16:40
彭博分析師預測，特斯拉的電動車全球銷售龍頭寶座可能只能維持到2024年，因為福斯汽車正急起直追。 美聯社

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

2022-06-15 09:37
溫蒂漢堡的小女孩是創始人的女兒。（路透）

溫蒂漢堡logo代言人是創始人女兒，他對此深感後悔

2022-06-12 20:42
馬斯克。(Getty Images)

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

2022-06-15 00:22
美國聯準會主席鮑爾一個月前表示央行未積極考慮升息三碼，市場擔心他本周可能改變態度。美聯社

聯準會本周可能必須做 1994年以來沒做過的事

2022-06-13 19:06
美國聯準會（Fed）15日一口氣提高利率0.75個百分點，宣示力抗通膨的決心。但有觀察家擔心，Fed在美國成長力道快速減弱之際大舉收緊貨幣政策，可能繼去年誤判通膨情勢之後，又抓錯經濟大方向。 歐新社

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

2022-06-16 07:08

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點