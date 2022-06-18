李澤楷攜手聯想 攻亞太區IT市場

香港 首富李嘉誠次子、素有「小超人」之稱的李澤楷，旗下電訊盈科公告，與聯想集團合作，成立一家名為PLTS（PCCW Lenovo Technology Solutions）的合資公司，開拓亞太區IT服務市場。

聯想將以高達6.136億美元併購金額，收購PLTS的80%股份，及電訊盈科網絡服務20%股份。

電訊盈科曾在2021年財報中，用「蒸蒸日上」來形容企業方案業務，去年，企業方案業務營收 為港幣48.9億元，位居集團第二大業務源，在整個公司營收占比為12.7%。營收年增20%，遠高於集團同期的7%。

儘管李澤楷在主席報告書上表示，電訊盈科企業方案憑藉過往的成功經驗，繼續擴大目標行業的市場占有率，但從分拆數據中心業務動作看，再出售企業方案部分股權並不意外。

去年12月，電訊盈科分拆出售在香港及馬來西亞的數據中心業務的全部權益，獲利7.5億美元。

李澤楷有意調整企業方案業務，聯想集團則加大資源、全力布局，是轉型的新方向。南方都市報報導，聯想集團執行副總裁、方案服務業務集團總裁黃建恒表示，這次合作聯想進一步加速由一家智慧設備和基礎設施公司，轉型至以方案服務為導向的全球領先IT企業。