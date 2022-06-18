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2800億→780億 阿里首下調螞蟻估值

記者黃雅慧／綜合報導
圖為螞蟻集團浙江杭州總部。（路透）
圖為螞蟻集團浙江杭州總部。（路透）

阿里首次公開下調螞蟻估值。據晚點財經報導，阿里2022年1至3月財務報表裡計入一筆人民幣126.83億元（約19億美元）的螞蟻集團股權激勵相關的費用「淨撥回」。「退回」反映了阿里對螞蟻集團股票的價值新調整。處理期權事務的科技領域律師解釋，此舉代表阿里基於當前市場環境調整了對螞蟻集團價值的評估。

螞蟻集團原本規畫2020年11月上市，市場估值達到2800億美元的巔峰，在監管要求整改下，市場最新估值只有780億美元，縮水近三分之二。

一般而言，公司給員工的股票成本會低於股市上的價格，比如員工拿到股票的成本是每股人民幣10元，但市場價格是每股人民幣100元。公司就會計入每股負90元的股權激勵獎勵價值支出，儘管公司並未花掉90元。也因此，給員工發期權較多的互聯網公司在上市時，大多伴隨開支激增。因為大量老員工低價拿到的期權將轉為股票，成了財務上的支出。

而螞蟻尚未成功的 IPO之前，阿里已將員工所持的螞蟻股權激勵成本按照當時新的估值記帳，所以2020年9月季報裡有筆人民幣160.56億元的激勵費用。而現在「退回」人民幣126.83億元，也反映阿里對螞蟻集團股票的價值新調整。不過無論增加還是退回百億元規模的激勵費用，和估值調整幅度不是完全的對應關係。

一位曾多次幫阿里員工處理期權事務的科技領域律師解釋，阿里調整了對螞蟻集團價值評估，但不等於螞蟻股票縮水。

這好比螞蟻集團估值人民幣2兆元，但是阿里覺得應該只值人民幣5000億元、並作了相應的財務處理。要能體現螞蟻估值變化還是得等到上市後才能知曉。

阿里旗下的螞蟻集團2020年8月官宣籌備上市，但因陸監管部門要求整改，於該年11月暫停IPO。今年3月，螞蟻集團首次宣布分紅，按照阿里應收的39.4億元股利換算，螞蟻總分紅約100億元。市場有分析認為，螞蟻分紅是因為短期無法上市，為了長遠發展並穩固員工與吸引人才所做出的決策。

螞蟻集團 股票

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