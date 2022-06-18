中國推智慧家電下鄉 鼓勵以舊換新 力促雙碳達標

中國工信部等五部門發布「關於推動輕工業高質量發展的指導意見」，推動綠色智慧家電下鄉與以舊換新行動。政策引導企業透過工業產品綠色設計等方式，增強綠色產品和服務供給。

專家指出，鼓勵地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新，將進一步刺激鄉鎮農村地區的消費意願，釋放需求。與此同時，也將進一步提升綠色智能家電在下沉市場的滲透率。分析認為，政策除了促進消費，同時也助力「雙碳」目標。

中國鼓勵「家電下鄉」政策，最早是2008年因應全球金融風暴 ，推出家電下鄉、以舊換新和節能補貼三大措施，政策效果立竿見影。首年家電消費增速飆升30%，且政策持續5年至2013年，年增速維持在20%以上。

到了2019年家電下鄉又捲土再來，儘管看好家電產品已經到了10年的更換周期，不過對實際內銷拉動的量級不如10年前。因此政策改推鼓勵家電升級、鼓勵高質量新產品銷售。如今，疫情 衝擊逾兩年，家電行業整體增速放緩，由增量市場步入存量市場。據奧維雲網數據，僅今年第1季中國家電零售額人民幣1444億元(約216.5億美元)，年減10.3%，促消費政策已是箭在弦上不得不發。

新一輪綠色智慧家電下鄉與以舊換新行動政策，值得注意的是，隨著農村家電市場出現的新變化，與第一次家電下鄉不同。「因地制宜、精準補貼」在新一輪家電下鄉過程中特別重要。據北京 商報報導，長虹相關負責人表示，目前鄉村市場大量超期服役的家電正面臨一輪更新換代。此外，實現「雙碳目標」的大背景持續為家電的更新換代提供支持。

消費電子專家許意強認為，農村市場的家電需求目前仍在發展、轉型和變革之中，根據鄉鎮居民需求精準補貼，才能推動電器新品在農村市場鋪開。

國融證券認為，相比城市各品類家電都呈飽和狀態，鄉鎮市場在諸如空調、吸油煙機等大家電和掃地機、集成灶（集吸油煙機、燃氣爐、蒸烤箱、儲物櫃等多功能於一體的廚房電器組合）等新興家電方面，新增需求和更新需求二元疊加，相比城市市場潛力更加巨大。