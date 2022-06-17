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中國今年CPI增速 力拚維穩在3%

記者林汪靜／綜合報導

高通膨籠罩全球，中國物價是否也會大幅上漲？中國國家發改委新聞發言人孟瑋16日指出，中國物價水準遠低於美歐，全年消費者物價指數（CPI）可以達成穩定維持在3%區間的目標。

他還透露，預計生產者物價指數（PPI）漲幅也有望進一步回落。

面對全球通膨壓力，包含美國在內的多個主要經濟體陸續以升息等緊縮的貨幣政策應對，然而中國卻持續以較為寬鬆的貨幣政策應對，甚至市場預期在今年下半年會進一步宣布降息。

孟瑋表示，中國物價水準遠低於美歐等主要經濟體，「繼續對全球物價發揮了重要的穩定器作用。」

他表示，中國的糧油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生產穩定、供應充足，加上各地物流堵點、卡點疏導得力，跨區調運能力明顯增強，穩定居民消費價格具有堅實基礎，CPI將繼續運行在合理區間。

根據中國國務院總理李克強今年3月發布政府工作報告，指全年經濟成長率目標訂在5.5%左右，全年CPI年增長目標在3%左右。

展望今年後期，孟瑋說，中國國內CPI將繼續運行在合理區間，能夠完成全年3%左右的預期目標。

PPI方面，儘管地緣政治衝突仍在擾動國際能源和糧食市場，但國內口糧自主自足、煤炭資源能滿足需求，加上保供穩價政策持續發力，預計後期PPI漲幅有望進一步回落。

指數 貨幣 國務院

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