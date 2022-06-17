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投行中金報告：中國通膨將趨勢性上行

記者林茂仁／綜合報導

全球通膨陰霾籠罩下，投行中金公司認為，短期來看，疫情與俄烏衝突加劇全球通膨風險，中長期看，老齡化、綠色轉型、全球產業鏈重整等因素，通膨將趨勢性上行。

新浪財報導，中金報告指出，全球通膨將通過大宗商品共振、外需和匯率三個管道影響中國通膨。大宗商品漲價帶來成本推升的通膨，對通膨的直接影響是推升中國國內能源、原材料和糧食價格，間接影響是通過推升成本進而推升其他商品價格和工資。

外需上升方面，促進出口製造業生產和投資，而高出口行業的能耗強度更高，抬升能源電力、上游原材料價格。至於人民幣匯率貶值，直接推升進口價格，間接推升中國國內同類可貿易品價格、工資。

中金報告表示，展望下半年，外部看，大宗商品共振方面，俄烏衝突帶來成本推升的通膨；外需傳導方面，美歐增長放緩壓制需求驅動的通膨；匯率傳導方面，人民幣匯率或前弱後穩或是前弱後強，減輕輸入性通膨壓力。內部看，疫情反復與金融周期下行壓制內需，中美通膨分化或繼續。

中金報告指出，應對疫情，美國是財政投放基礎貨幣，改善私人資產負債表，通膨壓力更大；中國是信貸投放貨幣，通膨壓力較小。

匯率 疫情 貨幣

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